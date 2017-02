Intel, „Tom Brady“

Der IT-Riese Intel war eines der ersten Unternehmen, was seinen Superbowl-Spot vorstellte. Kein Wunder, spielt niemand geringeres mit als der Quarterback der New England Patriots, Tom Brady. Intel wirbt in dem Filmchen für sein neues Superzeitlupensystem, was hochauflösende Aufnahmen böte und selbst aus langweiligsten Szenen Highlights machen könnte. Und das führt Brady direkt einmal vor.

Die Zeitlupen zeigen, unterlegt von dramatischem Kommentar, wie Brady aufsteht, wie Brady sich die Zähne putzt und wie er sich Frühstück macht. Das hat einen angenehmen Sinn für Humor und Selbstironie. Und man muss zugeben: Es sieht spektakulär aus.