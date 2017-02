KFC, „Colonel vs. Colonel“

Die Hühnchenbräter aus Kentucky schalten das erste Mal überhaupt einen Superbowl-Spot. In den USA fährt das Unternehmen die Werbeausgaben massiv hoch, investierte unter anderem in Sponsoring und Cross Promotion. Für die Premiere auf der ganz großen Bühne gibt es Firmengründer Colonel Sanders gleich in doppelter Ausführung. Einmal klassisch und einmal in Gold – was auf zwei Zubereitungsarten in den Schnellrestaurants anspielt. Mit von der Partie als ist Hollywood-Schauspieler Billy Zane. An ihm beißt sich der klassische Colonel, sprichwörtlich, die Zähne aus.