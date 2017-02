Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kia, „A Hero's Journey“

Irgendwie scheint es in diesem Jahr schwer, Themen zu vermeiden, die US-Präsident Donald Trump potenziell aufregen könnten. Zwei davon: Klimawandel und Umweltschutz. Der koreanische Autobauer Kia tritt zum siebten mal in Folge mit einem Spot beim Superbowl vertreten. In der Hauptrolle: Schauspielerin Melissa McCarthy.

Kia schickt die Komikerin zu Rettungseinsätzen auf der ganzen Welt. Mal soll sie bedrohten Nashörnern helfen, dann das Abschmelzen von polarem Packeis verhindern. Das geht grundsätzlich allerdings grundsätzlich schief. Also bietet Kia an: Wenn man was für die Umwelt tun möchte, möge man doch schlicht deren Autos fahren. Wer McCarthys Humor mag, kommt auf seine Kosten.