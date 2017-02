Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mercedes, „Easy Driver“

Auch ein zweiter deutscher Premiumhersteller im Automobilbereich lässt ein paar Millionen springen, um im üppigsten Werbeumfeld der Welt präsent zu sein. Das Filmchen „Easy Driver“ geht auf Nummer sicher: „Born to be wild“ als Hintergrundmusik, eine nicht mehr ganz taufrische, dafür unterhaltsame Motorrad-Gang – und zur Krönung Peter Fonda. Der Spot zitiert Fondas Kultklassiker „Easy Rider“ und zeigt, was aus den Rebellen und Outlaws, deren Vorbild der Film immer war, geworden sein könnte.

Die Pointe: Während die Gang noch an ihren Feuerstühlen – obwohl sie merkliche Probleme mit dem Rockerleben hat – ist Fonda inzwischen auf ein Sportcoupé von Mercedes umgestiegen. Er genießt die Freiheit, die Geschwindigkeit, das Wilde. Aber eben auch den Komfort. Fragt sich nur, wie kaufkräftig die Biker im Vergleich zu Peter Fonda ist. Regie führten übrigens die Coen-Brüder.