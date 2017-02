Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Mr Clean, „The Cleaner of your dreams“

Ist es nicht schön, wenn die Frau mal einmal nicht putzen muss? Mr Clean, das US-Original Meister Proppers, lässt den glatzköpfigen Muskelmann mit dem Mop durchs Haus toben. Der ganze Schmutz beseitigt sich somit fast von selbst, die Dame des Hauses erfreut sich dabei am sexy Hüftschwung der Reinigungskraft. Die versöhnlich gemeinte Pointe: Hinter Mr Clean verbirgt sich der moppelige Ehemann der Protagonistin, der vor lauter Dankbarkeit gleich auf die Couch geschmissen wird. Ein Spot, der mit Geschlechterklischees spielen will, dabei aber mit dem Fuß in den Putzeimer tritt.