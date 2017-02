Sprint, „No need for extreme measures“

Vergleichende Werbung ist in den USA legales wie probates Mittel (in Deutschland seit einigen Jahren übrigens auch, aber nach wie vor unüblich). Und so hauen sich Rivalen gerne in aller Schärfe Spots und Kampagnen um die Ohren. Im Mobilfunkmarkt tobt der Konkurrenzkampf mehr oder minder gnadenlos, es geht um Preise, Netzqualität, Inklusivleistungen und Vertragsdetails. Drei der Hauptdarsteller in den USA: Verizon, Sprint und T-Mobile US.

Während T-Mobile mit seinem Spot bis zum Superbowl wartet, hat Sprint schon im Vorfeld zugeschlagen. Opfer der Attacke: Verizon. Im Clip versucht ein Familienvater seinen eigenen Tod vorzutäuschen, um aus einem Vertrag mit Verizon herauszukommen. Drastische Maßnahmen seien aber gar nicht notwendig, erklärt ihm ein zufällig vorbeikommender Wandersmann. Mit Sprint wäre das alles kein Problem. Doch da geht schon das Familienauto nach einem Sturz von einer Klippe in Flammen auf. Ein Spot, der übers Ziel hinausschießt.