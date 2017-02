Squarespace, „Calling JohnMalkovich.com“

Website-Baukästen und die damit verbundenen Dienstleistungen bietet auch das Unternehmen Squarespace an. Und auch hier gibt es Starpower. Schauspiellegende John Malkovich spielt sich in dem Spot selbst – um sich in diesem quasi selbst anzurufen. Eine kleine Hommage an den Film „Bein John Malkovich“, in dem der Schauspieler sich plötzlich in seinem eigenen Kopf wiederfindet. Warum der Schauspieler anruft? Er hätte gerne die Domain JohnMalkovich.com – doch die gehört einem Namensvetter.

Der Schauspieler nimmt sich hier selbst und sein Rollenprofil aufs Korn, zeigt sich im Spot dünnhäutig und aggressiv, weil der andere John Malkovich ihm partout nicht die Seite überlassen mag. Und so muss sich der Hollywood-Star etwas anderes einfallen lassen, um sein Geschäft für Herrenmode aufzuziehen. Squarespace wirbt unterm Strich damit, dass mit ihren Paketen die Namensrechte schnell und vor allem im Voraus geklärt sind.