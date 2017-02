Wix.com, „Chez Felix“

Der israelische Web-Hoster Wix.com hat in diesem Jahr, und da muss man die abgedroschene Phrase noch einmal bemühen, weder Kosten noch Mühe gescheut, beim Superbowl Eindruck zu schinden. Die Hollywood-Stars Jason Statham und Gal Gardot wurden für einen mehrteiligen Mini-Actionfilm engagiert, der mit aufwendigen Stunts und Kampfchoreographie aufwartet. Im ersten Teil wird dann auch prompt ein ganzes Restaurant zerstört.

Dessen Besitzer kriegt das derweil gar nicht mit, denn mit Kopfhörern auf den Ohren baut er in der kurzen Zeit, in der sein laden verwüstet wird, gerade mit Wix.com eine Website für sein Geschäft. Beim Anblick des Schadens, so die vorläufige Pointe, ändert er die Art seines Services einfach in einen Imbisswagen. Blöd nur, dass ihn das Schauspielduo erneut heimsucht. Der Spot verbreitet sich schon im Vorfeld viral und ist in der Tat recht kurzweilig. Zudem trifft er tatsächlich den Kern dessen, was Wix.com anbietet.