ARD-Reporter Hajo Seppelt Der Doping-Experte der ARD hatte in der Sendung „Sport am Sonntag“ über mögliche Konsequenzen der Doping-Vorwürfe für die Olympia-Teilnahme Russlands gesprochen. (Foto: dpa)

MoskauRusslands Sportminister Witali Mutko war empört: Westliche Medien versuchten, Russland absichtlich in Misskredit zu bringen, echauffierte er sich. „Das ist ihr Stil – vor einer Sitzung der WADA solche Materialien herausbringen und nachher alles zu dementieren“, kommentierte er Berichte, wonach Russland ein Startverbot bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea droht. Besonders scharf kritisierte er dabei ARD-Reporter Hajo Seppelt, dem er Stimmungsmache vorwarf.

Seppelt hatte in der Sendung „Sport am Sonntag“ unter Berufung auf mehrere Quellen innerhalb der WADA erklärt, die Organisation werde auf ihrer Sitzung am 15./16. November die Arbeit der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada weiterhin als „nicht regelkonform“ bewerten, was massive Konsequenzen für die Olympia-Teilnahme Russlands haben werde.

Moskau spricht von „Einzelfällen“

„Ich würde mich an Stelle der Mitglieder des WADA-Gründungsrats aufregen. Die gemeinsame Entscheidung eines – wie sie sagen, demokratischen – Organs vorauszusagen, ist lächerlich“, sagte Mutko daraufhin.

Doch die Wolken über Russland verdüstern sich tatsächlich. Hatte das IOC zuletzt Signale der Entspannung Richtung Moskau gesendet, stehen nun die Zeichen wieder auf Sturm. Moskaus Ermittlungskomitee hatte den Dopingbericht der McLaren-Kommission vor einigen Tagen als „widerlegt“ bezeichnet.

Der Steroid-Cocktail Zusammensetzung Der Steroid-Cocktail besteht aus drei wesentlichen Elementen: Methenolon, Trenbolon und Oxandrolon.

Einnahme Alle wurden in Tablettenform zu sich genommen. Die Tabletten mussten gelutscht werden. Die Aufnahme durch die Mundschleimhäute sollte die Zufuhr der Steroide ins Blut beschleunigen ohne erst durch die Leber zu müssen. Dadurch konnte die Dosis massiv gesenkt werden. Ebenfalls der beschleunigten Wirkung diente der zusätzliche Genuss einer Kleinstmenge von Alkohol.

Frequenz Die Einnahme war nicht täglich vorgesehen, sondern in Phasen der Übermüdung des Körpers. Die Steroide sollen die Regeneration beschleunigen.

Herkunft Teuerstes Steroid ist das Trenbolon. Die Tabletten wurden aus China eingeführt.

Inhalt Der Inhalt einer solchen Tablette ist auf einer Dose gut nachzuvollziehen: 25 Milligramm Trenbolon Acetat, fünf Milligramm Kalium Orotate und ein Milligramm Ecdysteron.

700 Sportler, Trainer und Funktionäre seien befragt worden. Nicht einer habe von einem umfassenden Missbrauchssystem gesprochen. Wenn es überhaupt Doping gab, dann nur in Einzelfällen, hieß es aus Moskau. Die WADA sei von der Richtigkeit des Berichts „weiterhin voll überzeugt“, hielt WADA-Präsident Craig Reedie dagegen.

Der neue Generaldirektor Olivier Niggli forderte von Russland praktisch das Eingeständnis des Staats-Dopings als Voraussetzung für eine Zulassung der Athleten bei Olympia 2018 in Pyeongchang. Seit etwa zweieinhalb Jahren steht das russische Nationale Olympische Komitee massiv unter Druck. Wegen der Dopingaffäre mussten die russischen Leichtathleten bereits auf den Start in Rio de Janeiro verzichten.