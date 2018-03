 Eishockey DEL: Brathwaite hütet zukünftig das Adler-Tor

In der nächsten Saison bauen die Adler Mannheim auf Torhüter Fred Brathwaite. Der 36-jährige Kanadier unterschrieb beim DEL-Klub einen Ein-Jahres-Vertrag.

Spektakulärer Neuzugang für die Adler Mannheim: Der sechsmalige deutsche Meister hat Torhüter Fred Brathwaite für die kommende Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 36-jährige Kanadier hat einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird zum 1. August in Mannheim erwartet.

In der vergangenen Saison stand Brathwaite, der in der NHL für fünf verschiedene Vereine 254 Spiele absolvierte, zunächst bei den Chicago Wolves in der AHL unter Vertrag. Später wechselte er zu Avangard Omsk in die russische Liga.

