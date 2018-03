 Eishockey DEL: DEL droht Ice Tigers mit Konsquenzen

Den finanziell angeschlagenen Nürnberg Ice Tigers drohen seitens der DEL Konsequenzen. Die Liga ordnete eine außerordentliche Prüfung der wirtschaftlichen Situation an.

Die Nürnberg Ice Tigers droht die Pleite. Foto: Nürnberg Ice Tigers (Foto: SID)

Die Deutschen Eishockey Liga (DEL) droht den finanziell schwer angeschlagenen Nürnberg Ice Tigers mit Konsequenzen. Die DEL ordnete am Montag eine außerordentliche Prüfung der wirtschaftlichen Situation beim zweimaligen deutschen Vizemeister an. Laut einer DEL-Pressemitteilung bestehe "der Verdacht, dass die Voraussetzungen zur Lizenzerteilung nicht bestanden bzw. nicht mehr bestehen."

Bei den zu prüfenden Posten handele es sich "insbesondere um Leistungen aus dem Sponsorenbereich, die im Rahmen der Lizenzprüfung nachgewiesen wurden, aber möglicherweise nicht erfüllt worden sind bzw. nicht erfüllt werden."

Die Ice Tigers sehen der anstehenden Prüfung laut Geschäftsführer Norbert Schumacher "gelassen entgegen": "Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Aus unserer Sicht gibt es keine Auflagen, gegen die wir verstoßen hätten." DEL-Pressesprecher Alexander Morel sprach von einem Routinevorgang, der zunächst keinerlei gravierenden Einschnitte für die Franken nach sich ziehe: "Es gibt keinen Anlass zur Panik."

Die Ice Tigers hatten zuletzt eingeräumt, zum wiederholten Male in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Ausstehende Sponsorenzahlungen hatten zu verzögerten Gehaltsauszahlungen an die Mannschaft geführt, die Gerüchten zufolge beim 1:5 bei den Kölner Haien nicht mit dem letzten Einsatz gespielt haben soll.

Alleingesellschafter Günther Hertel hatte erklärt, der Klub habe bei seinen Gläubigern Außenstände in Höhe von "ein paar hunderttausend Euro". Unter anderem sollen die Tigers dem Betreiber ihrer Arena einen sechsstelligen Betrag schulden. Hertel hat bereits angedroht, seine Unterstützung für den Verein einzustellen. "Dann gehen wir halt pleite", wurde er zitiert. Der Klub will ausstehende Sponsorengelder in diesen Tagen eintreiben.

