 Eishockey NHL: Capitals machen Play-off-Teilnahme perfekt

Durch einen 3:1-Erfolg in Florida haben die Washington Capitals den Einzug in die Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL unter Dach und Fach gebracht.

Großer Jubel bei den Washington Capitals aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Das Team um den deutschen Nationaltorhüter Olaf Kölzig hat sich durch einen 3:1-Sieg bei den Florida Panthers das letzte offene Play-off-Ticket in der Eastern Conference gesichert. Durch den Sieg verdrängten die Hauptstädter die Carolina Hurricanes mit dem deutschen Verteidiger Dennis Seidenberg aus den Play-off-Rängen.

"Oldie" Sergej Fedorow sowie Alexander Semin und Tomas Fleischman trafen beim Sieg der Caps in Sunrise. Für die Gastgeber traf Kamil Kreps zum zwischenzeitlichen 1:1. Kölzig sah sich die Begegnung von der Bank aus an, Coach Bruce Boudreau hatte Cristobal Huet den Vorzug gegeben. Durch den Erfolg bei den Panthers sicherten sich die Capitals erstmals seit der Saison 2000/2 001 den Titel in der Southeast Division. In den vergangenen drei Spielzeiten war das Team jeweils Letzter in der Division geworden. Von den vergangenen zwölf Spielen konnten die Capitals elf gewinnen.

Sabres feiern Sieg zum Abschluss

Die Buffalo Sabres mit dem deutschen Nationalspieler Jochen Hecht haben die Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Bei den Boston Bruins mit Marco Sturm siegten die Sabres mit 3:0. Der Österreicher Thomas Vanek zeichnete dabei für alle drei Treffer verantwortlich, Hecht lieferte die Vorlage zum 1:0. Während Boston bereits vorher die Play-off-Qualifikation in der Tasche hatte, hatte Buffalo bereits vor dem Spiel alle Chancen auf die Play-offs verspielt.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 3:0, Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 3:4, Boston Bruins - Buffalo Sabres 0:3, Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 3:1, Washington Capitals - Florida Panthers 3:1, Atlanta Thrashers - Tampa Bay Lightning 4:1, Vancouver Canucks - Calgary Flames 1:7.

