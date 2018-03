 Eisschnelllauf Weltcup: Shani Davis und US-Verband begraben das Kriegsbeil

Shani Davis wird nun doch am ersten Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City teilnehmen. Der Olympiasieger teilte mit, er habe die Probleme mit dem US-amerikanischen Verband (USS) aus der Welt geschafft.

Davis hatte zuvor ein Startboykott verkündet. Auslöser waren Auseinandersetzungen über die Übernahme von Reisekosten und den Status seines Privattrainers, der zunächst nicht zum Coaching beim Wettkampf zugelassen werden sollte. Davis, der nicht mit der amerikanischen Nationalmannschaft trainiert, liegt seit Jahren mit dem Verband im Streit.

