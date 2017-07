VittelInnerhalb von 24 Stunden hat sich Peter Sagan vom gefeierten Tour-Helden zum Buhmann gewandelt. Dem angeblichen Ellbogencheck gegen Mark Cavendish im Schlussspurt von Vittel folgte die Rote Karte der Renn-Jury, die damit den Slowaken nach der vierten Etappe nach Hause schickte.

Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe hat gegen den Ausschluss von Weltmeister Peter Sagan bei der Tour de France Einspruch eingelegt. Das teilte das Team am späten Dienstagabend mit. „Im Sprint habe ich Mark nicht gesehen. Er kam von rechts und ich wollte an das Hinterrad von Kristoff. Mark kam sehr schnell von hinten und hat mich berührt. Ich hatte keine Zeit zu reagieren und er kam zu Sturz“, wurde Sagan in einer Pressemitteilung des Teams zitiert.

Die Bora-Mannschaft sei mit der Disqualifikation nicht einverstanden und fordere die Wiederaufnahme in die Ergebnisliste, hieß es weiter. Die Jury hatte Sagan zunächst mit einer Zeitstrafe von 30 Sekunden in der Gesamtwertung belegt, später aber dann ihr Urteil drastisch verschärft.

Zuvor hatte auch Cavendishs Sportdirektor Rolf Aldag den Ausschluss gefordert. Bei Cavendish wurde unterdessen ein Bruch der rechten Schulter diagnostiziert, für den Ex-Weltmeister ist die Tour beendet. Auch der deutsche Fahrer André Greipel hatte zunächst gegen Sagan geschimpft, sich dann aber nach Analyse der Bilder via Twitter entschuldigt: "Ich denke, die Entscheidung der Jury ist zu hart.“

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard.