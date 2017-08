Gesa Krause in London : 170 Kilometer pro Woche für zweiten WM-Coup

Datum: 09.08.2017 07:29 Uhr Quelle: dpa

In Europa ist sie top, in der Welt aber oft alleine gegen Afrikas Asse: Gesa Krause ist Deutschlands „Leichtathletin des Jahres“ 2015 und 2016. In London hofft sie nun auf ihre zweite WM-Medaille.