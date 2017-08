Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

5500 Kilometer im Jahr

Aber in der Spitze ist sie bei dem begrenzten Feld bei einer WM immer für einen Coup gut. Der Respekt ihrer Kollegen und der Fans ist ihr längst sicher: Krause wurde 2015 und 2016 zur „Leichtathletin des Jahres” gewählt.

Etwa 5500 Kilometer läuft die Hindernisspezialistin im Jahr, bis zu 170 in einer normalen Woche - in Trainingslagern wie dieses Jahr in Südafrika oder Kenia noch mehr. „Ich hatte schon immer diesen gewissen Drang, erfolgreich zu sein”, sagt sie, „jeden Tag weiterzumachen”.

Die Vorbereitung auf die WM, sagt Heinig vor dem Abflug aus der Schweiz, lief so, wie man sich das vorgestellt habe. Und für Krause gilt die Devise: „Vielleicht wachse ich über mich hinaus.”

