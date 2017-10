 Ironman-Favorit Frodeno: „Teil eines Zielsprints sein, wäre absolut legendär“

Jan Frodeno Vor einem Jahr gewann Jan Frodeno mit einem Vorsprung von gut dreineinhalb Minuten. Foto: Bruce Omori (Foto: dpa)

KonaJan Frodeno will den Hawaii-Hattrick. Nach den Siegen 2015 und 2016 hat der 36-Jährige noch einmal ein paar Dinge umgestellt. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht über seine andere Herangehensweise in diesem Jahr, die Rivalen und das, was die Weltmeisterschaft auf Hawaii so einzigartig und so schwer macht.

Ist es kurz vor dem Rennen so etwa ein Gefühl wie in der Schule am Abend vor einer Klassenarbeit: Ich habe alles getan, was jetzt kommt, liegt nicht mehr allein in meinen Händen?

Das ist mir in der Schule so nie passiert. Da wusste ich eigentlich, dass ich nie alles gemacht hatte. Hier fühle ich mich deutlich besser, weil ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin. Ich habe die Sachen umgesetzt, die ich im Vergleich zum vergangenen Jahr ändern wollte. Jetzt muss ich noch die letzten Stunden abwarten, ehe ich Gas geben kann.

Welche Veränderungen sind das?

Das geht größtenteils sehr in die Trainingsmethodik rein. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich im europäischen Sommer immer bessere Leistungen abgeliefert habe als dann auf Hawaii. Ich wollte gerade auf dem Rad einiges umstellen – das haben wir ganz gut gemacht. Auch hier in der Anpassung habe ich vom Umfang her deutlich mehr trainiert als sonst. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei.

Sie haben den Jahresbeginn unverletzt überstanden, sind vor ihrem Sieg beim Ironman in Klagenfurt allerdings krank gewesen. Wie sah es nun vor Hawaii aus?

Größtenteils gut. Ich hatte noch mal eine kleine Erkältung. Aber manchmal ist es für mich gar nicht so schlecht, wenn ich noch mal einen kleinen Dämpfer bekomme, weil ich sonst vielleicht zu früh zu motiviert bin. Ich bin auf jeden Fall vorher noch nie mental so frisch hier angekommen, dass ich richtig was machen und trainieren wollte. Da war früher immer so eine Müdigkeit. Da sind unverhoffte Ruhepausen vielleicht gar nicht so schlecht.

Triathlon-Training: Tipps für die Bestform Feinschliff Ihr großes Saisonhighlight steht bald an? Dann geht das Training jetzt in die entscheidende Phase. Sie können Ihrer Form nun den letzten Feinschliff verpassen - aber auch alles kaputt machen. Daniel Kilb, Sportwissenschaftler am Frankfurter Trainings-Institut iQ athletik gibt im Magazin tri-mag.de Tipps für den Feinschliff.

Schwimmen Das Schwimmen ist auch in den letzten zwei Wochen trainierbar, weil der technische Faktor dominant ist. Dementsprechend sollte das Wassergefühl im Fokus stehen - nicht Umfänge oder Intensitäten. Spätestens drei Tage vor dem Rennen sollte aber auch damit Schluss sein.

Radfahren Radfahren macht nicht so müde wie beispielsweise das Laufen, trotzdem sollten Sie es nicht übertreiben und lange Einheiten im Zweifel lieber abkürzen, dafür intensivere Parts einbauen. Gewöhnen Sie sich an Ihr Wettkampf-Equipment und fahren Sie nicht zu viel mit den anderen - viele verlieren dann ihr Trainingsziel aus den Augen.

Laufen Last-Minute-Longruns sollten Sie sich sparen. Die physiologische Ausbeute ist ineffizient, und Sie sind danach mehrere Tage lang platt. Der letzte längere Lauf sollte drei bis vier Wochen vor dem Rennen stattfinden. Danach sollten die Läufe nicht über 90 Minuten dauern. Dafür könnten Sie in diese Läufe vermehrt Intervalle im Wettkampftempo einbauen.

Kraft Gehört Krafttraining bei Ihnen dazu, sollten Sie es in den letzten Wochen auf eine Einheit wöchentlich reduzieren und nicht mehr im Hypertrophie- (6 bi 12 Wiederholungen), sondern im Maximalkraftbereich (1 bis 5 Wiederholungen) trainieren. Etwa zehn Tage vor dem Rennen sollten Sie das Krafttraining einstellen. Wer Krafttraining nicht gewohnt ist, sollte auch in dieser intensiven Phase nicht mehr damit anfangen, sondern eher auf athletische Stabilisationsübungen setzen.

Koppeltraining Abhängig von Ihrer Trainingshistorie und Ihrem Wettkampf gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zeitfahr-Intervalle mit sechs Mal 15 Minuten im Wettkampftempo, gefolgt von einem einstündigen Koppellauf mit je sechs Minuten Wettkampftempo und vier lockeren Minuten im Wechsel, sind ein wettkampfnahes Training für Langdistanzler. Kürzere Rennen oder Intensitäten lassen sich beispielsweise über sechs mal fünf Minuten im Wettkampftempo auf dem Rad, gefolgt von einem Koppellauf mit anfangs fünf bis zehn Minuten in einem schnelleren als dem Wettkampftempo trainieren.

Ernährung Die letzten Trainingswochen sind nicht der richtige Zeitpunkt, am Gewicht zu arbeiten. Sportler essen jetzt tendenziell zu wenig, doch damit verschlechtert sich die Regeneration und das Krankheitsrisiko steigt. Bei aller Liebe zum Fettstoffwechseltraining sollten Sie jetzt auch an Kohlenhydraten nicht übertrieben sparen - schon für das psychische Wohlbefinden.

Quelle: Daniel Kilb Der Sportwissenschaftler und Triathlet trainiert am Frankfurter Institut iQ athletik Athleten verschiedener Leistungsklassen und führt Leistungsdiagnostiken durch. Die Tipps für den Feinschliff hat er im Magazin tri-mag.de, Nr. 151 Juli 2017, veröffentlicht.

Sind sie denn auch schon bereit für ein perfektes Rennen?

Dafür bleibt Hawaii zu sehr eine Lotterie-Nummer. Am Montag musste ich eine Einheit abbrechen. Da kriegst Du noch mal einen Dämpfer vor die Nase gesetzt. Es gibt hier niemals das Gefühl der ultimativen Sicherheit. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil hier für uns Ausdauersportler andere Gesetze gelten: Das letzte bisschen Selbstvertrauen schenkt dir die Insel nie.

Sie haben ihre Siege in diesem Jahr relativ konkurrenzlos geholt. War das eine bewusste Terminplanung mit Blick auf den Höhepunkt Hawaii?

Das ist natürlich schon ein bisschen der Hintergedanke gewesen. Ich habe mir den Rennkalender allerdings eher danach ausgesucht, welche Rennen ich mal machen wollte. Der Ironman in Klagenfurt ist eine Kultveranstaltung, die es schon seit Jahren gibt. Dass sich in diesem Jahr sonst keiner (Anm.: der potenziellen WM-Rivalen) dafür angemeldet hat, dafür kann ich ja nichts. Der Luxus unseres Sports besteht darin, dass es überall auf der Welt coole Rennen gibt. Ich habe es mir nach den vergangenen zwei Jahren auch ein bisschen gönnen wollen, Rennen zu machen, auf die ich einfach Bock hatte.