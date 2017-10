 Ironman in Hawaii: Favorit Frodeno ist bereit für ein epochales Rennen

Jan Frodeno Die Kombo zeigt Sieger Jan Frodeno aus Deutschland jeweils jubelnd im Ziel beim Ironman in Kailua-Kona (Hawaii, USA). Links am 10.10.2015 und rechts am 08.10.2016. Jan Frodeno will den Hawaii-Hattrick. Nach den Siegen 2015 und 2016 geht er auch 2017 wieder an den Start. (Foto: dpa)

Kailua-KonaJan Frodeno ist bereit für ein epochales Rennen. Selbst eine Entscheidung auf den letzten Metern nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen könnte ihn nicht überraschen. „Teil eines Zielsprints auf dem Ali'i Drive zu sein, wäre absolut legendär“, sagt der Weltmeister von 2015 und 2016 im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

2017 will Frodeno den Hattrick perfekt machen, womöglich sogar in unter acht Stunden, was noch keinen auf Hawaii bisher gelang. „Ich glaube, er wird so stark sein wie noch nie. Wer mit etwas anderem rechnet, wird auf dem falschen Fuß erwischt“, sagt sein erster Widersacher Sebastian Kienle, WM-Zweiter vor einem Jahr und Weltmeister 2014.

„Bei Jan ist es so, dass alles andere als ein Sieg schlecht ist. Er hat ein paar Rennen mehr und auch einmal mehr auf Hawaii gewonnen als ich. Da wird ihm ein zweiter Platz nicht mehr so viel weiterhelfen“, meint der 33-Jährige aus Mühlacker.

Triathlon-Training: Tipps für die Bestform Feinschliff Ihr großes Saisonhighlight steht bald an? Dann geht das Training jetzt in die entscheidende Phase. Sie können Ihrer Form nun den letzten Feinschliff verpassen - aber auch alles kaputt machen. Daniel Kilb, Sportwissenschaftler am Frankfurter Trainings-Institut iQ athletik gibt im Magazin tri-mag.de Tipps für den Feinschliff.

Schwimmen Das Schwimmen ist auch in den letzten zwei Wochen trainierbar, weil der technische Faktor dominant ist. Dementsprechend sollte das Wassergefühl im Fokus stehen - nicht Umfänge oder Intensitäten. Spätestens drei Tage vor dem Rennen sollte aber auch damit Schluss sein.

Radfahren Radfahren macht nicht so müde wie beispielsweise das Laufen, trotzdem sollten Sie es nicht übertreiben und lange Einheiten im Zweifel lieber abkürzen, dafür intensivere Parts einbauen. Gewöhnen Sie sich an Ihr Wettkampf-Equipment und fahren Sie nicht zu viel mit den anderen - viele verlieren dann ihr Trainingsziel aus den Augen.

Laufen Last-Minute-Longruns sollten Sie sich sparen. Die physiologische Ausbeute ist ineffizient, und Sie sind danach mehrere Tage lang platt. Der letzte längere Lauf sollte drei bis vier Wochen vor dem Rennen stattfinden. Danach sollten die Läufe nicht über 90 Minuten dauern. Dafür könnten Sie in diese Läufe vermehrt Intervalle im Wettkampftempo einbauen.

Kraft Gehört Krafttraining bei Ihnen dazu, sollten Sie es in den letzten Wochen auf eine Einheit wöchentlich reduzieren und nicht mehr im Hypertrophie- (6 bi 12 Wiederholungen), sondern im Maximalkraftbereich (1 bis 5 Wiederholungen) trainieren. Etwa zehn Tage vor dem Rennen sollten Sie das Krafttraining einstellen. Wer Krafttraining nicht gewohnt ist, sollte auch in dieser intensiven Phase nicht mehr damit anfangen, sondern eher auf athletische Stabilisationsübungen setzen.

Koppeltraining Abhängig von Ihrer Trainingshistorie und Ihrem Wettkampf gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zeitfahr-Intervalle mit sechs Mal 15 Minuten im Wettkampftempo, gefolgt von einem einstündigen Koppellauf mit je sechs Minuten Wettkampftempo und vier lockeren Minuten im Wechsel, sind ein wettkampfnahes Training für Langdistanzler. Kürzere Rennen oder Intensitäten lassen sich beispielsweise über sechs mal fünf Minuten im Wettkampftempo auf dem Rad, gefolgt von einem Koppellauf mit anfangs fünf bis zehn Minuten in einem schnelleren als dem Wettkampftempo trainieren.

Ernährung Die letzten Trainingswochen sind nicht der richtige Zeitpunkt, am Gewicht zu arbeiten. Sportler essen jetzt tendenziell zu wenig, doch damit verschlechtert sich die Regeneration und das Krankheitsrisiko steigt. Bei aller Liebe zum Fettstoffwechseltraining sollten Sie jetzt auch an Kohlenhydraten nicht übertrieben sparen - schon für das psychische Wohlbefinden.

Quelle: Daniel Kilb Der Sportwissenschaftler und Triathlet trainiert am Frankfurter Institut iQ athletik Athleten verschiedener Leistungsklassen und führt Leistungsdiagnostiken durch. Die Tipps für den Feinschliff hat er im Magazin tri-mag.de, Nr. 151 Juli 2017, veröffentlicht.

Nur, dass auch für Kienle eigentlich einzig der Sieg zählt. „Ich will eher einen möglichen ersten Platz als einen sicheren dritten. Genauso werde ich mein Rennen ausrichten.“

Da gibt es aber auch einen Patrick Lange, den WM-Dritten von 2016 mit der Marathon-Rekordzeit von 2:39,45 Stunden. Und dessen Vorbereitungs-Trainingspartner Patrik Nilsson aus Schweden. Für Frodeno sind das die beiden „Laufraketen“. Und Lange kündigte schon an: „Beim Laufen will ich den Turbo zünden.“

Deutsche unter sich? Keineswegs. Frodeno und alle anderen rechnen auch mit Lionel Sanders. Kanadier und so extrem wie ein brutal schwerer Ironman mit Schwimmen im Pazifik, Radfahren und Laufen entlang von Lavafeldern mit dem gefürchteten Mumuku (heftige böige Winde) bei glühender Hitze in Romantik-Paradies Hawaii. Drogen, Alkohol, kurz vorm Suizidversuch. Der 29-Jährige hat all das hinter sich gelassen, nun zählt er auch dank eigenwilliger Indoor-Trainingsmethoden zu einem der großen Herausforderer Frodenos.