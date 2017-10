„Locker bleiben und den Sport nicht zu ernst nehmen“

Kann man eigentlich noch alles essen, wenn man sich auf einen Ironman vorbereitet?

Das hängt ganz vom eigenen Ehrgeiz ab. Profis sollten auf ihre Ernährung achten. Die eine oder andere Pizza ist aber schon drin. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig wie bei allen Menschen. Wer sehr ambitioniert trainiert und sich zum Beispiel für Hawaii qualifizieren will, sollte die Ernährung dem Training anpassen.

Ernährung an das Training anpassen? Was heißt das?

Grundsätzlich gilt: Je mehr Sport man macht, desto mehr kann und muss man essen. Ausgewogen sollte jeder essen. Von allem etwas. Auch mal Eis zu essen, Pommes oder Pizza, das schadet nicht. Man sollte sich nur nicht hauptsächlich davon ernähren. Viel Obst und Gemüse ist wichtig. Die Ernährung hat natürlich einen Einfluss auf das Körpergewicht und den Körperfettanteil. Man darf aber nicht vergessen, dass auch dünne Athleten davon profitieren, sich gesund zu ernähren. Die Auswirkungen auf die Erholung, die Belastbarkeit und das Immunsystem sind enorm.

Futtern eiserne Triathleten auch so viele Nahrungsergänzungsmittel wie manche Bodybuilder?

Nein. Hier und da Vitamine, Aminosäuren oder Ähnliches zu ergänzen schadet nicht. Am besten ist es aber immer, die Nährstoffe natürlich zuzuführen und so wenig Synthetik wie möglich in der Ernährung zu haben. Heutzutage gibt es unzählig viele natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Dies ist eine Wissenschaft für sich.

Wie überwinden die Sportler die Tiefen, die immer wieder kommen – im Training und auch beim Event selbst?

Jeder muss Tiefen überwinden. Es gibt keine Abkürzungen. Genau das macht die großen Athleten aus, aber genauso Hobbysportler. Ein physiologisches Jahrhunderttalent wird nie Weltmeister, wenn er oder sie zweifelt, zu sensibel ist und sich immer wieder von Rückschlägen mental aus der Bahn werfen lässt.

Triathlon-Training: Tipps für die Bestform Feinschliff Ihr großes Saisonhighlight steht bald an? Dann geht das Training jetzt in die entscheidende Phase. Sie können Ihrer Form nun den letzten Feinschliff verpassen - aber auch alles kaputt machen. Daniel Kilb, Sportwissenschaftler am Frankfurter Trainings-Institut iQ athletik gibt im Magazin tri-mag.de Tipps für den Feinschliff.

Schwimmen Das Schwimmen ist auch in den letzten zwei Wochen trainierbar, weil der technische Faktor dominant ist. Dementsprechend sollte das Wassergefühl im Fokus stehen - nicht Umfänge oder Intensitäten. Spätestens drei Tage vor dem Rennen sollte aber auch damit Schluss sein.

Radfahren Radfahren macht nicht so müde wie beispielsweise das Laufen, trotzdem sollten Sie es nicht übertreiben und lange Einheiten im Zweifel lieber abkürzen, dafür intensivere Parts einbauen. Gewöhnen Sie sich an Ihr Wettkampf-Equipment und fahren Sie nicht zu viel mit den anderen - viele verlieren dann ihr Trainingsziel aus den Augen.

Laufen Last-Minute-Longruns sollten Sie sich sparen. Die physiologische Ausbeute ist ineffizient, und Sie sind danach mehrere Tage lang platt. Der letzte längere Lauf sollte drei bis vier Wochen vor dem Rennen stattfinden. Danach sollten die Läufe nicht über 90 Minuten dauern. Dafür könnten Sie in diese Läufe vermehrt Intervalle im Wettkampftempo einbauen.

Kraft Gehört Krafttraining bei Ihnen dazu, sollten Sie es in den letzten Wochen auf eine Einheit wöchentlich reduzieren und nicht mehr im Hypertrophie- (6 bi 12 Wiederholungen), sondern im Maximalkraftbereich (1 bis 5 Wiederholungen) trainieren. Etwa zehn Tage vor dem Rennen sollten Sie das Krafttraining einstellen. Wer Krafttraining nicht gewohnt ist, sollte auch in dieser intensiven Phase nicht mehr damit anfangen, sondern eher auf athletische Stabilisationsübungen setzen.

Koppeltraining Abhängig von Ihrer Trainingshistorie und Ihrem Wettkampf gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zeitfahr-Intervalle mit sechs Mal 15 Minuten im Wettkampftempo, gefolgt von einem einstündigen Koppellauf mit je sechs Minuten Wettkampftempo und vier lockeren Minuten im Wechsel, sind ein wettkampfnahes Training für Langdistanzler. Kürzere Rennen oder Intensitäten lassen sich beispielsweise über sechs mal fünf Minuten im Wettkampftempo auf dem Rad, gefolgt von einem Koppellauf mit anfangs fünf bis zehn Minuten in einem schnelleren als dem Wettkampftempo trainieren.

Ernährung Die letzten Trainingswochen sind nicht der richtige Zeitpunkt, am Gewicht zu arbeiten. Sportler essen jetzt tendenziell zu wenig, doch damit verschlechtert sich die Regeneration und das Krankheitsrisiko steigt. Bei aller Liebe zum Fettstoffwechseltraining sollten Sie jetzt auch an Kohlenhydraten nicht übertrieben sparen - schon für das psychische Wohlbefinden.

Quelle: Daniel Kilb Der Sportwissenschaftler und Triathlet trainiert am Frankfurter Institut iQ athletik Athleten verschiedener Leistungsklassen und führt Leistungsdiagnostiken durch. Die Tipps für den Feinschliff hat er im Magazin tri-mag.de, Nr. 151 Juli 2017, veröffentlicht.

Gilt beim Extremsport die Devise: Durchhalten, koste es, was es wolle?

Nein, eine gewisse Lockerheit ist enorm wichtig. Den Sport nicht zu ernst zu nehmen, ist wichtiger als man denkt. Zu viel Leidenschaft ist auch nicht gesund, denn Emotionen kosten Energie. Da bricht schnell das Herz, wenn etwas nicht nach Plan verläuft. Depressionen sind nicht selten unter Hochleistungssportlern.

Ist der Freizeitsportler seelisch stabiler?

In der Tat, Hobbyathleten haben den Vorteil, dass sie ihren Beruf haben, der ihnen automatisch eine gewisse Balance gibt. Von sportlichen Leistungen finanziell abhängig zu sein bringt unglaublichen Druck. Dies muss man, so gut es geht, ignorieren, damit die Last nicht zum Damoklesschwert wird, sondern positive Motivation bringt, den inneren Schweinehund zu bekämpfen.