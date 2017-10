Jan Frodeno Der Deutsche Jan Frodeno hat die Weltmeisterschaft im Triathlon, den Ironman in Hawaii, 2015 und 2016 gewonnen. (Foto: AP)

Mehr als 200 Starter aus Deutschland nehmen am Samstag am berühmten Triathlon Ironman statt. Dazu gehören Profis wie der Supersportler und Favorit Jan Frodeno. Die meisten Teilnehmer sind jedoch Hobbyathleten, die sich einen Lebenstraum erfüllen: Einmal in Hawaii Schwimmen, Radfahren und Laufen. Die Unternehmerin (Flugphase.ch), Lauftrainerin und ehemalige Hochleistungssportlerin Larissa Kleinmann über Training, Ernährung und Einstellung beim Triathlon.

Frau Kleinmann, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,194 Kilometer Laufen – und alles das mindestens acht Stunden lang ohne Unterbrechung. Ist so ein Ironman Hawaii nicht völlig verrückt?

Zu jedem Exzess gehört eine gewisse Verrücktheit. Und Leidenschaft, die freiwillige Leiden schafft, jedoch im Ziel umso mehr Endorphine ausschüttet, die einen schnell wiederbeleben. Die Langdistanz im Triathlon gehört mit zu diesen leidenschaftlichen Exzessen im Sport.

Was treibt die Teilnehmer an, sich so extrem zu belasten?

Eigentlich sollte man annehmen, dass man Jahrzehnte trainieren muss, um einen Ironman zu absolvieren. Um bei den Profis vorne mitzumischen, ist dies mit Sicherheit auch notwendig. In den verschiedenen Altersklassen gaben die Athleten aber oft erst mit dreißig oder sogar Vierzig mit Sport begonnen. Viele wollen es sich in diesem Alter nochmal beweisen, sich austesten und Dinge nachholen, die sie vorher „verpasst“ oder einfach nicht ausprobiert haben.

Spannende Fakten zum Mythos Triathlon Vergleich der Weltmeisterräder 1987: Schaltung = 7-fach, Gewicht: 12kg, Preis: 650 Dollar.

2016: Schaltung = 11-fach, Gewicht: 8,1kg, Preis: 8.200 Euro.

Carbon oder Stahl? Jeder Profi aus den 80er- und 90er Jahren würde ohne zu zögern seinen Stahlrenner gegen ein heute handelsübliches Einsteigerrad eintauschen. Denn nicht nur die Anzahl der möglichen Gänge und das Gewicht der Rennmaschine haben sich seit den Anfangstagen dieser Sportart stark verbessert. Auch in Sachen Luftwiederstand und Qualität der Komponenten sind moderne Räder weit überlegen. Nur in einem Punkt ist es nicht besser geworden: Für ein Top-Triathlonrad muss man heute tiefer in die Tasche greifen als noch vor 20 Jahren.

Extremsport für alle Dass sich Triathlon einmal zur olympischen Sportart und zum Massenphänomen entwickeln würde, hätten sich die mutigen Pioniere aus San Diego 1974 wohl nicht träumen lassen. Den medialen Durchbruch schaffte die junge Sportart mit dem Ironman Hawaii, der erstmals 1978 stattfand.

Preisgelder Ironman Hawaii 1986: 12.000 Dollar.

2016: 120.000 Dollar.

Schuhe: Dämpfung EVA-Material zur Abfederung wurde erstmals 1975 eingesetzt. 1979 setzt Nike mit "Air" auf Luft-Dämpfungskissen, Asics "Gel" folgte 1985.

Schuhe: Stabilisierung Bereits in den 1980er-Jahren kamen die ersten Schuhe mit Pronationsstütze auf den Markt. In den 1990er-Jahren war die Hochzeit der Stabilschuhe, ehe Mitte der 2000er der Trend zum Natural Running entstand.

Schuhe: Obermaterial Atmungsaktives Meshmaterial oder Gore-Tex-Membran? Fehlanzeige. Laufschuhe aus den 1980er-Jahren waren aus Leder, und das Gewicht lag meist über 400g.

Startgeld Langdistanz Roth 1988: > 105 DM.

2017: > 470 Euro.

Teilnehmer Allgäu-Triathlon Der Allgäu-Triathlon ist eine der ältesten Veranstaltungen in Deutschland und feierte 2017 seine 35. Ausgabe.

Teilnehmer 1983: > 225.

2016: > 1.600 Teilnehmer.

Innovationen der 80er 1986: Erstes Wattmesssystem von SRM.

1987: Erster Schwimm-Neoprenanzug von Quintana Roo.

1987: Der "Scott-Lenker" kommt zum Einsatz.

1988: Erste Aero-Scheibe von Zipp.

1989: Erstes Triathlon-Rad von Quintana Roo.

Quelle tri-mag.de Magazin, Ausgabe Nr. 147 Februar 2017

Ist das eine Form von später Torschlusspanik?

Ja, viele spätberufene Ausdauersportler haben das Gefühl, dass noch etwas fehlt, dass ihr Leben vielleicht nicht ganz so ausgefüllt und leidenschaftlich war, wie es sein könnte. Der Triathlon füllt diese Lücke sehr gut.

Warum gerade Triathlon?

Triathlon ist sehr vielseitig, weil drei völlig unterschiedliche Sportarten kombiniert werden, die sich gegenseitig sehr gut ergänzen und den Körper athletisch rundum ausbilden und fit machen. Von dem Körpergefühl, was durch das Training entsteht, profitiert man auch im Alltag. Man fühlt sich einfach besser, fitter, gesünder, athletischer, kraftvoller.

Wie lange bräuchte ein gut trainierter Leistungssportler, um einen Ironman zu absolvieren?

Das hängt vom Ehrgeiz und dem Talent ab. Wenn man „nur“ das Ziel erreichen möchte, braucht man viel weniger Vorbereitungszeit als jemand, der unter 10 Stunden bleiben will. Manche Typen, die ich als robustere Dieselmotoren beschreiben würde, tun sich leicht mit derartigen Distanzen. Andere verletzen sich dagegen leicht und werden im Aufbau immer wieder behindert. Sportler sollten vielleicht testen, wie gut sie die Hälfte der Langdistanz überstehen. Klappt das gut, macht es definitiv Sinn nochmals zwei Jahre lang kontinuierlich auf den vollen Ironman hin zu trainieren.