„Wenn der Kopf nicht fit ist, ist auch der Körper nicht bereit“

Wie kann man sich aufmuntern, wenn es mal nicht läuft?

Sport ist am Ende nicht ganz so wichtig. Die Erde dreht sich weiter, auch wenn es mal nicht ganz so rund läuft. Zu denken, dass die anderen mindestens genauso leiden, wie man selbst, hilft vielleicht auch schon. Oder das kalte Bier im Ziel zu visualisieren oder die offenen Arme der Familie. Fokus auf das Ziel zu legen anstatt auf die Schmerzen, die man in dem Moment spürt, ist enorm wichtig.

Wie merkt man, dass es besser ist aufzugeben?

Besonders erfolgreiche Athleten wissen, wann der innere Schweinehund spricht und wann die Vernunft. Es ist nicht immer gut, sich durchzukämpfen. Dieses Gefühl für sich selbst zu entwickeln, dauert viele Jahre. Ältere Athleten trainieren tendenziell weniger als junge, weil sie sich schlechter regenerieren. Sie wissen auch, wann die Schwelle zum Übertraining erreicht ist und wann man eine Verletzung oder Krankheit riskiert. Das Selbstbewusstsein steigert sich oft mit dem Alter. Das hilft, um effizienter zu trainieren und besser genießen zu können. Sobald der Genuss da ist und die Endorphine steigen, wird auch die Leistung automatisch besser.

Kann man den Kopf genauso für den Triathlon trainieren wie Beine und Arme?

Ja. Viele Hochleistungssportler arbeiten mit Sportpsychologen zusammen. Der Kopf ist mindestens genauso wichtig wie der Körper. Wenn der Kopf nicht fit ist, ist auch der Körper nicht bereit, sein Potenzial auszuschöpfen.

Ironman auf Hawaii: Triathlon-Tortur im Paradies Faszination Er ist der Inbegriff der Triathlon-Tortur schlechthin: Auch bei seiner 40. Auflage hat der Ironman auf Hawaii nichts von seiner Faszination verloren. Die wichtigsten Daten und Fakten zum Klassiker auf Big Island.

Geschichte Die Idee zum Ironman auf Hawaii hatte der Navy-Commander John Collins 1977. Er wollte einen Schwimm-Wettbewerb, ein Rad-Rennen und einen Marathonlauf in einem Rennen zusammenführen. Bei der Premiere am 18. Februar 1978 starteten auf der Insel Oahu 15 Männer. Sieger wurde der Taxifahrer Gorden Haller. Seine Zeit: 11:46:58 Stunden. Heute sind die besten Männer über dreieinhalb Stunden schneller, die schnellsten Frauen unterbieten Hallers Zeit um weit mehr als zweieinhalb Stunden.

Entwicklung Das Rennen mitten im Pazifik wurde schnell bekannt, die Zahl der Teilnehmer stieg. Seit 1981 findet der Ironman Hawaii auf Big Island in Kailua Kona statt. In diesem Jahr starten bei der 40. Auflage – 1982 fand das Rennen im Februar und im Oktober statt – neben den Profis noch etwa 2300 Amateure. Diese sind in Altersklassen eingeteilt. Alle müssen sich bei Ironman-Rennen weltweit qualifizieren. Der Ironman auf Hawaii gilt zugleich als WM.

Herausforderung 3,86 Kilometer Schwimmen gegen die Wellen im Ozean, 180,2 Kilometer Radfahren gegen unberechenbare Winde und erdrückende Luftfeuchtigkeit, 42,195 Kilometer Laufen durch Lavafelder bei fast unerträglicher Hitze von bis zu 45 Grad – der Ausdauer-Klassiker im Paradies treibt die Teilnehmer an ihre physischen und psychischen Grenzen. Dennoch ist das Rennen – rund 3700 Kilometer entfernt von der Westküste der USA – für viele Triathleten das Ziel aller Träume.

Favoriten Alle erwarten wieder ein Duell zwischen Titelverteidiger Jan Frodeno und Sebastian Kienle. Im vergangenen Jahr lag der Olympiasieger von 2008 bei allen wichtigen Rennen vor seinem Kumpel und Vorjahres-Achten Kienle. In diesem Jahr trafen sie noch bei keinem Wettbewerb aufeinander.

Frauen Bei den Frauen gilt die Schweizerin Daniela Ryf als erste Sieganwärterin. Ärgste Konkurrentin der Vorjahresgewinnerin dürfte die dreimalige Siegerin Mirinda Carfrae aus Australien sein. Julia Gajer und Anja Beranek tragen die Hoffnungen auf den ersten deutschen Frauen-Sieg auf Hawaii.

Erfolgreichste Athleten Dave Scott und Mark Allen aus den USA sind mit jeweils sechs Siegen die Rekordgewinner bei den Männern. Noch mehr Triumphe feierte Paula Newby-Fraser aus Simbabwe, die achtmal gewann.

Deutsche Sieger Deutsche Sieger auf dem Alii Drive in Kailua Kona waren bislang Thomas Hellriegel (1997), Normann Stadler (2004 und 2006), Faris Al-Sultan (2005), Kienle (2014) und Frodeno im vergangenen Jahr. Deutsche Gewinnerinnen gab es noch nicht.

Streckenrekord Den Streckenrekord hält der Australier Craig Alexander, der 2011 in 8:03:56 Stunden gewann. Damals war er 38 Jahre alt und damit der bislang älteste Sieger überhaupt. Schnellste Frau war bisher die Australierin Carfrae, die 2013 bei ihrem zweiten von drei Siegen 8:52:14 Stunden benötigte.

Einzelstrecken Eine Bestmarke in den Einzeldisziplinen hält Normann Stadler. Er legte die Radstrecke 2006 in 4:18:23 Stunden zurück. Schnellste Frau auf dem Rad ist die Schweizerin Karin Thürig, die 2011 4:44:20 Stunden brauchte. Im Schwimmen halten der US-Amerikaner Lars Jorgensen (46:41 Minuten/1998) und seine Landsfrau Jodi Jackson (48:43/1999) die Bestzeiten. Für den abschließenden Marathon benötigte Mark Allen 1989 2:40:04 Stunden, mit 2:50:26 Stunden war Mirinda Carfrae 2014 nur knapp zehn Minuten langsamer als US-Legende Allen.

Welche technische Ausstattung braucht man?

Beim Schwimmen sind in den meisten Rennen Neoprenanzüge erlaubt. Diese schützen vor Unterkühlung und verbessern die Wasserlage, was einen großen Einfluss auf die Schwimmgeschwindigkeit hat. Im Training macht es Sinn, mit Kurzflossen und Brettern verschiedene Technikübungen zu trainieren. Mit Neoprenanzug sollte man selten trainieren, da dieser oft die Technik verschlechtert. Theoretisch kann man mit jedem Fahrrad einen Triathlon bestreiten. Ein Rennrad ist das schnellste Fortbewegungsmittel durch die dünnen Reifen. Es muss nicht unbedingt Karbon sein, aber Karbon fährt sich besonders schnell und schön. Reine Anfänger können mit Laufschuhen auf normalen Pedalen beginnen, der Umstieg auf Klickies lohnt sich aber mittelfristig. Eine Brille schützt vor dem dem Wind, hinzu kommen Radhose und Radtrikot.

Was kostet der Spaß?

Schwimmbrille: circa 30 Euro. Neoprenanzug: 200 bis 700 Euro. Kurzflossen: circa 20-50 Euro. Rad: Karbonrennrad ab 2000 Euro bis circa 12.000 Euro. Gute gebrauchte Rennräder bekommt man ab 1000 Euro. Helm: 100 Euro. Brille: ab 50 Euro.

Wie viel Zeit pro Woche gehen für das Hobby drauf?

Mit drei bis fünf Stunden Training pro Woche lässt sich gut ein Jedermann-Triathlon bewältigen. Langdistanz-Hobbytriathleten trainieren mindestens zehn Stunden pro Woche. Profitriathleten kommen deutlich über 25 Stunden pro Woche, oft über 30 Stunden pro Woche. Hawaii-Starter aus den Altersklassen trainieren circa 15 bis 25 Stunden. Der Trainingsaufwand variiert über das Jahr. Je mehr Talent jemand hat und je besser die Technik im Bewegungsablauf, desto weniger Trainingsaufwand ist notwendig.