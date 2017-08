 Klitschko beendet seine Box-Karriere : Kein Rückkampf gegen Joshua

ARCHIV - Der ukrainische Boxer Wladimir Klitschko, geschlagener Weltmeister im Schwergewicht der WBA, WBO, IBO und IBF, bedankt sich am 28.11.2015 im Boxring in der Esprit Arena in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) nach dem Kampf. Fury gewann den Kampf nach Punkten. (zu dpa «Wladimir Klitschko beendet Box-Karriere» am 02.08.2017) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++