 Leichtathletik Meeting: Kesselschläger verzichtet auf Götzis

Sonja Kesselschläger verzichtet auf einen Start beim Mehrkampf-Meeting am kommenden Wochenende in Österreich. Die Siebenkampf-Olympiasechste möchte sich ganz auf die WM-Ausscheidung im Juni konzentrieren.

Reduziertes Starterfeld beim Mehrkampf-Meeting am kommenden Wochenende im österreichischen Götzis (26./27. Mai). Die Siebenkampf-Olympiasechste Sonja Kesselschläger aus Neubrandenburg statt sagte ihren Start ab, um sich ganz auf die deutsche WM-Ausscheidung in Ratingen (16./17. Juni) zu konzentrieren. Die 29-Jährige hat gerade erst ihre Sitzbeinbeschwerden überwunden, die sie schon über ein Jahr plagen.

Durch ihren Startverzicht reduziert sich die Zahl der deutschen Siebenkämpferinnen im Vorarlberg auf fünf. Sie werden von der EM-Dritten Lilli Schwarzkopf (Paderborn) und der EM-Vierten Jennifer Oeser (Leverkusen) angeführt.

Andre Niklaus kehrt nach einem Jahr zurück

Aus dem Lager der Zehnkämpfer sind sieben Deutsche mit Hallen-Weltmeister Andre Niklaus (Berlin) an der Spitze dabei. Er gibt sein Comeback nach einjähriger Pause wegen einer Fußverletzung. Top-Favorit ist hier Weltmeister und Vorjahressieger Bryan Clay (USA), der den vom fünfmaligen Gewinner Roman Sebrle (Tschechien) im Mai 2001 an gleicher Stelle aufgestellten Weltrekord von 9 026 Punkten angreifen will.

Im Siebenkampf der Frauen jagt Olympiasiegerin Carolina Klüft (Schweden) den 28 Jahre alten Europarekord (7 007 Punkte) der Russin Larissa Turschinskaja (1989). Weltmeisterin Klüft hofft auf den fünften Sieg in Serie, ihre Bestleistung steht seit 2003 bei 7 001 Punkten. - Die Deutschen in Götzis:

Übersicht der deutschen Teilnehmer:

Zehnkampf: Andre Niklaus (Berlin), Pascal Behrenbruch (Frankfurt/Main), Dennis Leyckes (Uerdingen), Norman Müller (Halle/Saale), Arthur Abele (Ulm), Lars Albert (Elm), Jacob Minah (Göttingen)

Siebenkampf: Lilli Schwarzkopf, Claudia Tonn (beide Paderborn), Jennifer Oeser (Leverkusen), Karin Ertl (Regensburg), Julia Mächtig (Neubrandenburg)

