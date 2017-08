Eine Legende: Halten die Weltrekorde 20 Jahre?

Weltverbandspräsident Sebastian Coe will den achtmaligen Olympiasieger und elfmaligen Weltmeister daher weiter einspannen und vergleicht ihn mit einer Ikone: „Usain Bolt ist ein Genie. Ich kann mir niemand außer Muhammad Ali vorstellen, der so eine Wirkung auf seinen Sport hatte.“

Gleichzeitig ist der Star der Karibik immer verbunden geblieben. Stipendien von US-Hochschulen lehnte er ab. Bis heute engagiert sich der Multimillionär für sein Land. „Ich versuche gerade, ein Krankenhaus auf Jamaika aufzubauen“, sagte Bolt im Herbst in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. „Die Gesundheitsversorgung in meiner Heimat ist ein großes Problem, gerade für die Armen. Da versuche ich, ein bisschen zu helfen.“ Er selbst lässt sich seit Jahren in München behandeln.

Auch wenn er immer wieder – wie alle Top-Sprinter – mit Doping in Verbindung gebracht wurde: Bolt wurde nie ein verbotenes Mittel nachgewiesen. „Ich werde regelmäßig getestet“, betont der Star. „Ich bin sauber, das weiß ich, und das ist das Einzige, was für mich zählt.“

Niederlagen waren für Bolt zuletzt so selten wie Schnee in seiner karibischen Heimat. In den vergangenen zehn Jahren verlor er bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen nur ein einziges Mal. Daran war er mit einem Fehlstart und der Disqualifikation im 100-Meter-Finale von Daegu 2011 auch noch selbst schuld.

Puma will den Jamaikaner künftig noch stärker einbinden. Bolt steht seit 15 Jahren bei dem Label mit dem Raubkatzen-Logo unter Vertrag. Er könne künftig mehr Zeit mit Puma verbringen, hofft Vorstandschef Björn Gulden: „Er kann uns im Produkt, im Marketing, bei Events und vielen anderen Dingen helfen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er unser Geschäft in der Karibik führen könnte.“ Zudem könnte Puma ihn auch mehr in Richtung Lifestyle positionieren. Dafür habe Usain Bolt laut Gulden „wirklich alle Voraussetzungen.“

Kommenden Samstag wird Bolt die Zuschauer in London noch einmal in seinen Bann ziehen. Dann tritt er in der Staffel mit seinen Freunden aus Jamaika an. Es könnte sein allerletztes Rennen sein und ihm das zwölfte WM-Gold einbringen.. Doch die Leichtathletikfans werden wohl noch lange an ihn denken. Bolt selber ist fest überzeugt, dass seine Weltrekorde noch Jahre Bestand haben werden: „Ich will noch vor meinen Kindern damit angeben, wenn die 15 oder 20 sind und ich immer noch der Beste bin.“