Ein Desaster für die Patriots

Leider sind Football-Spiele nicht selten eine einseitige Sache. Auch die erste Hälfte des Super Bowl fällt in diese Kategorie. Die Falcons machen die Patriots nach Strich und Faden fertig, ihre gefürchteten Stürmer machen ihrem Namen alle Ehre. Gleich zwei Touchdowns – bei dem ein Team den Ball in die Endzone des anderen tragen muss – in Folge, es steht 14-0.

Auf Twitter höhnt der englische Fußballspieler Wayne Rooney nicht ganz unberechtigt: „Das nennt sich Football? Es ist, als ob man Farbe beim Trocknen zuschaut.“ Dazu kommt ein schwach spielender Tom Brady, der Quarterback und Passgeber der Patriots. Kurz vor Halbzeitpause unterläuft ihm ein schrecklicher Fehler. Robert Alford von den Falcons schnappt sich seinen Pass und läuft mit ihm bis zur Endzone der Patriots: Touchdown! Damit steht es 21-0.

Ein Desaster für die Patriots. Gut für sie, dass Halbzeit ist und Lady Gaga im wahrsten Sinne des Wortes aus den Wolken fällt. Sie wird an Seilen vom Stadiondach – das NRG Stadium ist das erste Football-Stadion mit verschließbarem Dach – heruntergelassen. Dann singt der Popstar ihre Hits, mit einer beeindruckenden Lichtshow und Feuereffekten.

Nach der Halbzeit scheint es wieder so weiter zu gehen wie zuvor. Die Falcons drängen nach vorne, die Patriots sind verunsichert. Ein Touchdown von Tevin Coleman von der Falcons, der fast wie Kinderspiel aussieht. Die Patriots bemühen sich, erzielen ein paar Punkte und es steht 28-12.

Da kommt die Wende. Der Quarterback der Falcons, Matt Ryan, reagiert zu spät, wirft den Ball nicht und wird von einem Patriot-Spieler umgeworfen. Damit sind die Patriots wieder am Drücker, holen auch das Maximale aus der Chance heraus. Es steht nur noch 28-20.

Es bahnt sich das irrste Comeback im American Football an. Solch einen Punkterückstand hat kaum ein Team jemals wieder aufgeholt. Aber die Patriots schaffen es unter der Führung von Brady. Der Quarterback findet zur alten Form zurück, wirft sichere und gefährliche Pässe. Zum Spielzeitende steht es plötzlich nur noch 28-28.