Mein Besuch im Spielertunnel

Zum ersten Mal gibt es im Super Bowl eine Verlängerung. Es gilt eine Art „Golden Goal“-Regelung: Welche Mannschaft zuerst einen Touchdown erzielt, hat gewonnen. Der Schiedsrichter wirft eine Münze, wer zuerst den Ball bekommt. Ein wichtiger Moment – und das Glück ist auf der Seite der Patriots.

Die Falcons wehren sich mit Händen und Füßen, stemmen sich kurz vor ihrer Endzone gegen die Patriots. Aber die sind einfach nicht mehr zu stoppen. Als der Ball den Boden zum Touchdown berührt, bricht ein unfassbarer Jubel aus. Sekunden später regnet es Konfetti vom Himmel. Die Patriots haben den Super Bowl gewonnen.

Der Sieg dürfte dem Chef der National Football League (NFL) kaum gefallen haben. Roger Goodell steht bei den Patriots in der Kritik, seitdem er vor einem Jahr wegen zu wenig aufgepumpter Bälle die Mannschaft mit einer Suspendierung von Brady für vier Spiele bestrafte. Als Goodell mit der Trophäe in der Hand ins Mikrofon spricht, wird er von den Patriot-Fans so stark ausgebuht, dass ich kein Wort verstehe.

Nach der Siegerehrung auf dem Feld gehe ich hinunter zu den Mannschaftskabinen. Dort hält Brady eine Pressekonferenz, spricht über das Spiel. Seine Frau, das Supermodel Gisela Bündchen, steht nicht an seiner Seite, aber viele andere Spieler kommen mit ihren Kindern und Ehefrauen. Es ist ein bewegendes Erlebnis, neben diesen verschwitzten Hünen stehen zu können.

Auf dem Heimweg feiern überall die Patriot-Fans. „Champs!“, heißt es auf der Titelseite der Boston Globe, der Zeitung aus der Heimatstadt des Vereins. Im Radio berichtet der Sender BBC von der spektakulären Aufholjagd. Die Fahrt nach Houston hat sich für mich gelohnt - auch wenn ich insgeheim für die Falcons gehalten habe, die den Super Bowl seit Jahrzehnten nicht mehr gewonnen haben.