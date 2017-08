 #London2017: Zehnkampf-Ass Freimuth will Gold

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rico Freimuth Schaut seinem WM-Start in London optimistisch entgegen: Zehnkämpfer Rico Freimuth.

LondonWas vor einem Zehnkampf im Kopf von Rico Freimuth vor sich geht, möchte man nicht wirklich wissen. „Da denke ich auch ganz asoziale Sachen, um den Körper in einen extremen Adrenalin-Zustand zu bringen”, bekannte sich Zehnkämpfer Rico Freimuth vor seinem WM-Start am Freitag in London zu seinen „sehr narzisstischen Zügen”.

Ein Vorbild für die optimale Selbstmotivierung war der Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordler Ashton Eaton. „Er war ein mentales Monster. Ihm war keiner gewachsen”, sagte der WM-Dritte aus Halle mit Respekt.

Nach dem Rücktritt des Dominators aus den USA hofft auch Freimuth, in der Zehnkampf-Hierarchie aufzurücken: „Die Grundstimmung im Zehnkampflager ist so, dass jeder, der schon mal eine Medaille geholt hat, jetzt sagt: Ich will oben stehen.”

Leichtathletik-WM: Die Prämien für Spitzensportler Preisgelder Die besten müssen auch als solche ausgezeichnet werden – dementsprechend hoch fallen die Preisgelder und Prämien bei der Leichtathletik-WM aus. Insgesamt werden bis zum 13. August noch 7,3 Millionen Dollar ausgeschüttet.

Weltrekorde Wird bei einer WM ein neuer Weltrekord aufgestellt, winkt eine Premiere von jeweils 100.000 Dollar. Zuletzt war das 2015 der Fall, als der Zehnkämpfer Ashton Eaton aus den USA 9045 Punkte erreichte.

Podiumsplätze Einzeln Zusätzlich zur Goldmedaille gibt es 60 000 Dollar, für Silber immerhin noch die Hälfte. Der drittplatzierte geht mit 20 000 Dollar nach Hause.

Plätze vier bis acht Einzeln Wer das Treppchen verpasst, darf sich trotzdem über 15 000 Dollar freuen. Für den fünften Platz gibt es 10 000 und für den siebten Platz noch die Hälfte.

Staffelläufer Wesentlich höher fallen die Preise bei den Staffelläufern aus: 80.000 Dollar gibt es für den Erstplatzierten. Danach halbiert sich das Preisgeld jeweils. Die Silbermedaille wird mit 40 000, Bronze mit 20 000 Dollar belohnt. Für den achten Platz gibt es immerhin noch 4.000 Euro.

Immerhin ist der 29 Jahre alte Sportsoldat als Nummer eins der Weltbestenliste mit 8663 Punkten an die Themse gereist - auf Rang zwei und drei folgen der unter neutraler Fahne startende WM-Vierte Ilja Schkurenjow (8601 Punkte) und der Olympia-Dritte Damien Warner (Kanada/8591).

Topfavorit dürfte jedoch der Franzose Kevin Meyer sein, der bei den Rio-Spielen hinter Eaton Zweiter wurde und als Bestleistung immerhin 8834 Punkte vorweisen kann. Auch sein deutscher Rivale Kai Kazmirek (8478) könnte ein Wort bei der Vergabe der ersten Plätze mitreden.

Der Olympia-Vierte schaffte in diesem Jahr 8472 Punkte und war 2015 bei der WM nur 113 Zähler vom Bronzerang entfernt. „Eine Medaille ist drin”, meinte der 26-jährige Polizeikommissar von der LG Rhein-Wied. Dritter deutscher Starter ist der gelernte Bankkaufmann Mathias Brugger aus Ulm.