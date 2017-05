 Möthes Mischung: Heiß auf Eis

Training der DEB-Auswahl Ab Freitag geht es für Deutschland bei der WM um irgendwas zwischen Schadensbegrenzung und Erfolg. (Foto: dpa)

DüsseldorfHeimspiel für Deutschlands Puckjäger. Die Eishockey-WM wird diesmal gemeinsam von Köln und Paris ausgerichtet, Weltstädte unter sich, quasi. Die Kufencracks des DEB dürfen zum Auftakt in Köln heute Abend direkt gegen die favorisierten USA ran, die mit diversen Profis der weltbesten Eishockey-Liga NHL anrücken. Im deutschen Kader stehen zwar selbst drei dieser Spieler, aber Leon Draisaitl, Shootingstar der Deutschen, und weitere Top-Spieler aus Nordamerika fehlen wegen der dortigen Play-offs. Dennoch gilt das Team als stark besetzt und rechnet sich wieder Chancen aufs Viertelfinale aus. Spätestens nach den Spielen gegen Schweden (Samstag) und Russland (Montag) weiß man diesbezüglich mehr.

Während in Köln auf Eis im Kreis gefahren wird, wird am Samstag in Hockenheim heiß im Kreis gefahren. Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM) startet in die neue Saison. Mehr PS, neue Regeln, neuer Chef: Wie jedes Jahr in jedem Sport sind alle vor dem Start unglaublich optimistisch und freuen sich riesig. Allen voran Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger, besagter neuer Chef. Nicht leugnen lässt sich aber, dass die Änderungen vor allem deshalb gemacht wurden, um das schwindende Zuschauerinteresse zu reanimieren. Ob das dem Motorendreikampf zwischen Audi, Mercedes und BMW mit dem Verbot des Funkkontakts zwischen Box und Fahrern gelingt, wird sich zeigen.

Und dann ist da ja noch die Bundesliga. Im Fußball. Und da machen es alle Beteiligten mal wieder spannend. Darmstadt weigert sich hartnäckig, vorzeitig abzusteigen, dafür mögen der HSV, Wolfsburg und Leverkusen sich so gar nicht ans sichere Ufer retten. Und oben? Da spielen Dortmund und Hoffenheim am Samstag wahrscheinlich schon den verbleibenden direkten Startplatz für die Champions League unter sich aus. Wen interessieren da schon die Bayern?

