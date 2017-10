Ein Ironman im September Der Spanier Javier Gomez sinkt im Ziel zu Boden: Er hat an der 70.3 World Championship, der Halbdistanz, in Chattanooga teilgenommen. (Foto: AP)

MünchenSchmerzen, überall Schmerzen. Von den Zehen bis zu den Haarspitzen. Jeder Tritt eine Qual und die Frage: Warum tue ich mir das an? Wieder und wieder. Schon direkt nach dem Schwimmstart geht es im 17 Grad kalten Wasser unter den Athleten ruppig zu.

Es wird runtergedrückt, an den Füßen gezogen und wer hier nicht in Panik gerät, hat Nerven wie Drahtseile. Nach fast zwei Kilometern inmitten Hunderter Agegrouper im braungrauen Badesee reiße ich mir die beschlagene Schwimmbrille vom Kopf und renne entkräftet in die Wechselzone.

Die Auftaktdisziplin im Triathlon, für mich steht heute ein halber Ironman an, habe ich hinter mir. Mit wild pochendem Herz kämpfe ich mich erfolgreich aus dem hautengen Neoprenanzug. Doch meine Motivation ist auf dem Tiefpunkt, als auf den ersten Radkilometern die Fahrradkette mehrfach runterspringt. Vor mir liegen noch 75 Kilometer im Sattel, als es anfängt, in Strömen zu regnen.

Spannende Fakten zum Mythos Triathlon Vergleich der Weltmeisterräder 1987: Schaltung = 7-fach, Gewicht: 12kg, Preis: 650 Dollar.

2016: Schaltung = 11-fach, Gewicht: 8,1kg, Preis: 8.200 Euro.

Carbon oder Stahl? Jeder Profi aus den 80er- und 90er Jahren würde ohne zu zögern seinen Stahlrenner gegen ein heute handelsübliches Einsteigerrad eintauschen. Denn nicht nur die Anzahl der möglichen Gänge und das Gewicht der Rennmaschine haben sich seit den Anfangstagen dieser Sportart stark verbessert. Auch in Sachen Luftwiederstand und Qualität der Komponenten sind moderne Räder weit überlegen. Nur in einem Punkt ist es nicht besser geworden: Für ein Top-Triathlonrad muss man heute tiefer in die Tasche greifen als noch vor 20 Jahren.

Extremsport für alle Dass sich Triathlon einmal zur olympischen Sportart und zum Massenphänomen entwickeln würde, hätten sich die mutigen Pioniere aus San Diego 1974 wohl nicht träumen lassen. Den medialen Durchbruch schaffte die junge Sportart mit dem Ironman Hawaii, der erstmals 1978 stattfand.

Preisgelder Ironman Hawaii 1986: 12.000 Dollar.

2016: 120.000 Dollar.

Schuhe: Dämpfung EVA-Material zur Abfederung wurde erstmals 1975 eingesetzt. 1979 setzt Nike mit "Air" auf Luft-Dämpfungskissen, Asics "Gel" folgte 1985.

Schuhe: Stabilisierung Bereits in den 1980er-Jahren kamen die ersten Schuhe mit Pronationsstütze auf den Markt. In den 1990er-Jahren war die Hochzeit der Stabilschuhe, ehe Mitte der 2000er der Trend zum Natural Running entstand.

Schuhe: Obermaterial Atmungsaktives Meshmaterial oder Gore-Tex-Membran? Fehlanzeige. Laufschuhe aus den 1980er-Jahren waren aus Leder, und das Gewicht lag meist über 400g.

Startgeld Langdistanz Roth 1988: > 105 DM.

2017: > 470 Euro.

Teilnehmer Allgäu-Triathlon Der Allgäu-Triathlon ist eine der ältesten Veranstaltungen in Deutschland und feierte 2017 seine 35. Ausgabe.

Teilnehmer 1983: > 225.

2016: > 1.600 Teilnehmer.

Innovationen der 80er 1986: Erstes Wattmesssystem von SRM.

1987: Erster Schwimm-Neoprenanzug von Quintana Roo.

1987: Der "Scott-Lenker" kommt zum Einsatz.

1988: Erste Aero-Scheibe von Zipp.

1989: Erstes Triathlon-Rad von Quintana Roo.

Quelle tri-mag.de Magazin, Ausgabe Nr. 147 Februar 2017

Noch bevor ich mit ölverschmierten Händen auf die Laufstrecke wechseln kann, sind meine Körner verschossen, meine Glieder taub vor Kälte. Trotzdem: an Aufgeben ist nicht zu denken. Obwohl mein Magen sich windet, der Rücken sticht und meine Beine brennen, will ich den Halbmarathon zu Ende laufen.

Es ist an diesem trüben Augusttag ein Tanz auf der Rasierklinge - doch ich gewinne den Kampf gegen den Schmerz. Im Ziel habe ich Gänsehaut, so viel Endorphine werden ausgeschüttet. So verrückt es klingt, aber mit dieser bizarren Lust am Schmerz und der Qual bin ich nicht alleine. Triathlon ist im Trend.

Viele Hobby-Athleten betreiben die Sportart, die die drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen vereint, in erster Linie, weil es ihnen Spaß bereitet. Und es werden immer mehr, wie eine Ergebung des Deutschen Olympischen Sportbundes zeigt.