Der Ironman bewegt hunderte von Millionen Dollar

Immer mehr Athletinnen Die Zahl der in Triathlonvereinen registrierten Frauen stieg in den letzten Jahren um fast 80 Prozent an (2015). (Foto: AP)

Die Deutsche Triathlon-Union hat in den letzten Jahren prozentual mehr neue Mitglieder dazu gewonnen als jeder andere Spitzenverband. In konkreten Zahlen ausgedrückt: von 2010 bis 2015 stieg die Zahl der Mitglieder in deutschen Triathlonvereinen von 35.640 auf 54.484 Athleten - ein Zuwachs von 52,9 Prozent. Interessant: Auch die Zahl der in Triathlonvereinen registrierten Frauen stieg um fast 80 Prozent an.

Doch warum tun wir das? Was treibt uns an, solche unerträglichen Situationen stundenlang auszuhalten? Wie schaffen wir es, niemals aufzugeben? Ich behaupte: Um sich bei einem Triathlon und erst recht bei einem Ironman, dem härtesten Wettkampf der Welt, anzumelden, muss man - positiv - bekloppt sein.

Thomas Hellriegel, der erste deutsche Hawaii-Sieger, hat einmal gesagt: „Du musst ein Masochist sein, um auf Hawaii zu starten.“ Hat er damit recht? Um diese Frage beantworten zu können, muss kurz noch differenziert werden, denn Triathlon ist nicht gleich Ironman, bei dem Sportler 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radfahren und 42,195 Kilometer laufen.

Die besten Tools für Triathleten Flossen Flossen sind zum Kraul- und Rückenschwimmen gut geeignet, da man mit ihnen durch den zusätzlichen Vortrieb leichter eine höhere Frequenz des Armzugs erreicht.

Flossen: Trainingseffekt Verbesserung der Beweglichkeit des Sprunggelenks, Verbesserung des Wassergefühls, Verbesserung der Beinschlagtechnik, Reduktion der Komplexität in der Gesamtlage.

Flossen: Trainingsbeispiel 200-800m reine Beinarbeit in der Dauermethode (Intensität: GA1) in verschiedenen Lagen.

10x50m Kraul mit technischen Aufgaben (Fokus auf Armzugtechnik).

6-15x100m Kraul mit Schnorchel (Intensität GA2) mit 20-30s Pause.

Schnorchel Schwimmschnorchel sind im Training von Triathleten bisher äußerst selten anzutreffen. Dies sollte sich jedoch schnell ändern!

Schnorchel: Trainingseffekt Reduktion der Komplexität der Schwimmbewegung, Atemmangeltraining.

Schnorchel: Trainingsbeispiel Techniktraining: extensive und intensive Intervalle: 5-20x 100-400 Meter.

Dauermethode: 400-2000m Kraul.

Pull-Kick Ein Pull-Kick sollte als Grundausrüstung bei keinem Schwimmtraining fehlen, er vereint die Funktionen von Pull-Buoy und Schwimmbrett: Sie können ihn sowohl bei isolierten Beinschlag- als auch beim Armzugtraining vielseitig einsetzen.

Pull-Kick: Trainingseffekt Stärkung der Kraftausdauerfähigkeit durch das erhöhte Gewicht, Verbesserung des Wassergefühls, Verbesserung der Beweglichkeit des Sprunggelenks.

Pull-Kick: Trainingsbeispiel 8-16x50m: 15m Beine in tauchender Form; Geschwindigkeit: maximal plus 10m locker beliebig. Intervallpause: 20s.

200-800m reine Beinarbeit in der Dauermethode (Intensität: GA1-GA1/2) in verschiedenen Lagen.

Fingerpaddles Fingerpaddles werden mittels einer oder zweier Schlaufen über die Finger gezogen. Die kleineren Paddles werden von Triathleten nur selten verwendet. Dies ist ein Fehler, denn ihr Nutzen ist riesig.

Fingerpaddles: Trainingseffekt Stärkung des Kraftpotentials, Steigerung der Dynamik.

Fingerpaddles: Trainingsbeispiel Extensive und intensive Intervalle:

5-20x100-400m.

Dauermethode-Einheiten: 400-2.000m.

Paddles Die Größe der Paddles sollte die Größe Ihrer Handflächen nicht deutlich vergrößern. Entfernen Sie die Halteschlaufen am Handgelenk. Das zwingt Sie dazu, sauber ins Wasser einzustechen und zu ziehen, da die Paddles sonst zu flattern beginnen.

Paddles: Trainingseffekt Erhöhung des Kraftpotentials, Training in Übergeschwindigkeiten (dann in Kombination mit Flossen), Verbesserung der Technik.

Paddles: Trainingsbeispiel Extensive und Intensive Intervalle: 5-20x100-400m. Dauermethode-Einheiten: 400-2.000m.

Quelle tri-mag.de Magazin, Ausgabe Nr. 147 Februar 2017

Genauer müsste man hier sogar von einer Langdistanz sprechen, denn hinter „Ironman“, einer Marke der World Triathlon Corporation (WTC), verbirgt sich ein sehr sehr reicher chinesischer Besitzer, der sich die Rechte an der weltweiten Renn-Serie 2015 für über eine halbe Milliarde Dollar gesichert hat. Das Wall Street Journal schätzte die endgültige Transaktionssumme gar auf 900 Millionen Dollar.

Mehr als 130 Ironman-Rennen über die Langstrecke sowie über die 70.3 genannte Halbdistanz werden von der WTC veranstaltet. Eine Geld-Maschine, alleine schon wenn man bedenkt, dass die Startplatzpreise für eine Langdistanz zwischen 500 und 1.000 Euro liegen.

Das Online-Marketing-Magazin bezifferte die Erträge der WTC zuletzt mit 183 Milliarden Dollar im Jahr 2015. Darüber hinaus werden unter der Ironman-Marke Kleidung, Accessoires und Sportgeräte für insgesamt 500 Millionen US-Dollar jährlich verkauft. Für Hobby-Sportler ist das eine teuer erkaufte Herausforderung.