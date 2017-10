Triathlon auf Profi-Niveau ist abartig anstrengend

Stärkster „Ironman“-Konkurrent ist ein Rennen namens "The Challenge Family", das in der Deutschen Stadt Roth entstanden und inzwischen eine Organisation mit mehreren Rennen auf der ganzen Welt ist. Was alljährlich in brütender Hitze in Kona auf Hawaii stattfindet, ist sozusagen die Mutter aller Langdistanzen und als Klassentreffen der besten Athleten wohl der weltweit bekannteste und prestigeträchtigste Triathlon.

Es ist die Königsdistanz, die viele Triathleten als Fernziel haben. Vorher aber hat fast jeder “Ironman” zunächst klein angefangen. Wie Hawaii-Sieger (2016) Jan Frodeno auch sind die meisten Agegrouper zunächst auf den kürzeren Stecken unterwegs - für Menschen wie mich die Einstiegsdroge.

Alleine in Deutschland finden alljährlich 600 Triathlons mit mehr als 250.000 Teilnehmern statt, die den Sport nicht hauptberuflich ausüben, sondern ehrgeizige Seiteneinsteiger sind. Und wer selbst schon erlebt hat, wie berauschend es ist, einen Feld- und Wiesen-Sprinttriathlon, die kürzeste Distanz mit 500 Metern schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen, zu beenden, kann eigentlich gar nicht anders, als es irgendwann einmal mit den größeren Distanzen zu versuchen.

Triathlon-Training: Tipps für die Bestform Feinschliff Ihr großes Saisonhighlight steht bald an? Dann geht das Training jetzt in die entscheidende Phase. Sie können Ihrer Form nun den letzten Feinschliff verpassen - aber auch alles kaputt machen. Daniel Kilb, Sportwissenschaftler am Frankfurter Trainings-Institut iQ athletik gibt im Magazin tri-mag.de Tipps für den Feinschliff.

Schwimmen Das Schwimmen ist auch in den letzten zwei Wochen trainierbar, weil der technische Faktor dominant ist. Dementsprechend sollte das Wassergefühl im Fokus stehen - nicht Umfänge oder Intensitäten. Spätestens drei Tage vor dem Rennen sollte aber auch damit Schluss sein.

Radfahren Radfahren macht nicht so müde wie beispielsweise das Laufen, trotzdem sollten Sie es nicht übertreiben und lange Einheiten im Zweifel lieber abkürzen, dafür intensivere Parts einbauen. Gewöhnen Sie sich an Ihr Wettkampf-Equipment und fahren Sie nicht zu viel mit den anderen - viele verlieren dann ihr Trainingsziel aus den Augen.

Laufen Last-Minute-Longruns sollten Sie sich sparen. Die physiologische Ausbeute ist ineffizient, und Sie sind danach mehrere Tage lang platt. Der letzte längere Lauf sollte drei bis vier Wochen vor dem Rennen stattfinden. Danach sollten die Läufe nicht über 90 Minuten dauern. Dafür könnten Sie in diese Läufe vermehrt Intervalle im Wettkampftempo einbauen.

Kraft Gehört Krafttraining bei Ihnen dazu, sollten Sie es in den letzten Wochen auf eine Einheit wöchentlich reduzieren und nicht mehr im Hypertrophie- (6 bi 12 Wiederholungen), sondern im Maximalkraftbereich (1 bis 5 Wiederholungen) trainieren. Etwa zehn Tage vor dem Rennen sollten Sie das Krafttraining einstellen. Wer Krafttraining nicht gewohnt ist, sollte auch in dieser intensiven Phase nicht mehr damit anfangen, sondern eher auf athletische Stabilisationsübungen setzen.

Koppeltraining Abhängig von Ihrer Trainingshistorie und Ihrem Wettkampf gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zeitfahr-Intervalle mit sechs Mal 15 Minuten im Wettkampftempo, gefolgt von einem einstündigen Koppellauf mit je sechs Minuten Wettkampftempo und vier lockeren Minuten im Wechsel, sind ein wettkampfnahes Training für Langdistanzler. Kürzere Rennen oder Intensitäten lassen sich beispielsweise über sechs mal fünf Minuten im Wettkampftempo auf dem Rad, gefolgt von einem Koppellauf mit anfangs fünf bis zehn Minuten in einem schnelleren als dem Wettkampftempo trainieren.

Ernährung Die letzten Trainingswochen sind nicht der richtige Zeitpunkt, am Gewicht zu arbeiten. Sportler essen jetzt tendenziell zu wenig, doch damit verschlechtert sich die Regeneration und das Krankheitsrisiko steigt. Bei aller Liebe zum Fettstoffwechseltraining sollten Sie jetzt auch an Kohlenhydraten nicht übertrieben sparen - schon für das psychische Wohlbefinden.

Quelle: Daniel Kilb Der Sportwissenschaftler und Triathlet trainiert am Frankfurter Institut iQ athletik Athleten verschiedener Leistungsklassen und führt Leistungsdiagnostiken durch. Die Tipps für den Feinschliff hat er im Magazin tri-mag.de, Nr. 151 Juli 2017, veröffentlicht.

Doch so großartig der Moment ist, in dem man im Zielbereich endlich seine Medaille um den Hals hängen hat, so mühsam und brutal hart ist der Weg dorthin. Ein typischer Arbeitstag eines Profi-Athleten sieht so aus: 6 Uhr aufstehen, 6:30 Uhr Schwimmtraining (circa 3-4 Kilometer), 8 Uhr Heimweg und Frühstück, 10:30 Uhr Radtraining für 3-4 Stunden, 17 Uhr laufen, danach Abendessen und noch etwas Athletik-Training.

Ab 21 Uhr ist Bettruhe angesagt. Nicht besonders glamourös, oder? Dieser Sport auf Profi-Niveau ist echte Maloche und abartig anstrengend. Aber auch wer als Hobby-Athlet bei einer Langdistanz einigermaßen gesund über die Ziellinie kommen möchte, muss in der Hochphase mindestens 12 bis 15 Stunden Training pro Woche einkalkulieren

Das ist eine Menge Zeit, in der immer wieder monotone Grundlageneinheiten abgespult und Läufe auch im strömenden Regen, bei Schnee und Kälte absolviert werden müssen. Das alles gilt es - neben Beruf, Familie und Freunden - in ein begrenztes Zeitbudget zu quetschen. Nicht selten igeln sich Sportler ein Jahr vor dem Wettkampf ein und sagen sämtliche Partys, Kino- und Theaterbesuche oder Essen mit Freunden ab.