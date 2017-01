 Nach 16-Weltmeistertiteln : Darts-Legende Phil Taylor kündigt Karriereende an

Phil Taylor Darts-Legende Phil Taylor ist Rekord-Weltmeister. (Foto: dpa)

Milton Keynes„Es ist mein letztes Jahr, die nächste WM wird meine letzte sein - und ich freue mich wirklich, wirklich drauf”, sagte der 56-Jährige beim Sender ITV und grinste. Er könne nicht mehr „vier, fünf Stunden im Trainingsraum stehen” - genau dies sei gegen die Konkurrenz um Weltmeister Michael van Gerwen aber nötig, betonte die Darts-Legende.

Die PDC-Weltmeisterschaft startet traditionell im Dezember - derzeit spielt der Taylor beim Masters in Milton Keynes, wo er am Freitag Michael Smith mit 10:6 besiegte und damit ins Viertelfinale einzog. In der Weltrangliste ist er mittlerweile auf Rang sechs abgerutscht, auch bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Alexandra Palace scheiterte „The Power” bereits im Viertelfinale an seinem Dauerrivalen Raymond van Barneveld (Niederlande).

unangefochtener Rekord-Champion.

Dart: Daten, Fakten und Regeln Die Pfeile und die Scheiben Die Pfeile sind bis zu 30,5 Zentimeter lang und 25 Gramm schwer. Die Boards, die auch bei der WM eingesetzt werden, sind aus Sisal gebaut. Das Bulls Eye, also die Mitte der Scheibe, muss exakt 1,73 Meter über dem Boden angebracht sein. Beim E-Dart wird an Automaten gespielt, auf die mit leichteren Pfeilen geworfen wird.

Die Punkte Die Felder des äußeren Rings zählen doppelt, die Felder des inneren das Dreifache der außen angezeigten Punktzahl. Die Mitte, das so genannte Bulls-Eye, bringt 50 Punkte, der Kreis drumherum 25. Die meisten Punkte, die mit drei Würfen erreicht werden können, sind 180. Dafür müssen die drei Pfeile im 20er Feld im mittleren Ring landen. Die 180 wird dann von Fangesängen und dem Ruf des Saal-Sprechers „Oooonehuuuundredandeeeeeiiightyyy“ begleitet.

501-Double-Out Die verbreitetste Variante, nach der auch bei der WM in London gespielt wird, ist das „501-Double Out“. Jeder Teilnehmer beginnt mit 501 Punkten. Beide Akteure werfen – mindestens 2,37 Meter vom Board entfernt – abwechselnd je drei Pfeile. Die geworfenen Punkte werden addiert und von 501 abgezogen. Gewonnen hat der, der als erster bei 0 ist.

Satz Wer zuerst drei Legs, also drei Durchgänge, für sich entscheidet, gewinnt einen Satz. Für den Sieg in einem Spiel müssen bei der WM unterschiedlich viele Sätze gewonnen werden: in der ersten Runde drei, in der zweiten Runde und im Achtelfinale vier, im Viertelfinale fünf, im Halbfinale sechs und im Finale sieben.

Nun kommt für den Dauersieger aus Stoke-on-Trent die Phase, jedes Event ein letztes Mal mitzunehmen. Los geht es mit dem derzeit laufenden Masters, in der kommenden Woche beginnt die Premier League, für die Taylor natürlich gesetzt ist. Im März startet die European Tour mit einem Event in Hildesheim. Er wolle weniger Turniere spielen als zuletzt, kündigte Taylor an. Erfolgshungrig ist der jahrelange Dauergewinner aber noch, zumindest bis zur nächsten WM: „Im Januar war's das. Dann kommt nichts mehr.”