Wie wichtig sind Sebastian Vollmer und Moritz Böhringer?

Die amerikanische Basketballliga NBA hat in Deutschland durch Dirk Nowitzki und Dennis Schröder einen enormen Popularitätsschub erfahren. In der NFL steht der Deutsche Sebastian Vollmer im Rampenlicht. Wie wichtig ist dieser Faktor für die deutschen Fans?

Für uns ist das vor allem sehr neu. Aber wir haben seine Bedeutung erkannt und haben begonnen, einen Schwerpunkt auf solche „Local Heroes“ zu setzen. Wir haben im vergangenen Jahr Sportler aus ganz Europa beobachtet und versucht, Athleten aus ganz unterschiedlichen Sportarten ausfindig zu machen, die Interesse daran zeigen, sich in der NFL auszuprobieren.

Und das funktioniert?

Der Deutsche Moritz Böhringer war im vergangenen Jahr der erste Europäer überhaupt, der von einem NFL-Team unter Vertrag genommen wurde, ohne in den USA auf einem College gespielt zu haben. Er hat in der deutschen Liga GFL einen guten Eindruck hinterlassen. Er war noch ungeschliffen, aber wir sehen großes Potenzial in ihm.

Wird er besonders gefördert?

Ein großes Team von Betreuern und Trainern hat zwei Monate mit Moritz gearbeitet, um ihn vorzubereiten. Wir haben ihn vielen Leuten in den Klubs vorgestellt und am Ende haben ihn die Minnesota Vikings ausgewählt. Innerhalb von nur drei Monaten ist er aus dem Örtchen Schwäbisch Hall in der NFL gelandet. Das ist eine fantastische Geschichte und auch für uns ein Erfolg. Und wir sind dran geblieben.

Das heißt?

Wir haben ihn in dieser Zeit begleitet, seine Geschichte aufgezeichnet und den Menschen erzählt, wer er ist und wo er herkommt. Und was es benötigt, diesen Weg selbst einzuschlagen. Auf diese Weise sind einzigartige Videos entstanden, die in Deutschland sehr gut ankamen. Viele Spieler, auch Amateure, sind danach an uns herangetreten. Natürlich können wir niemandem eine Garantie geben. Aber wir möchten den Weg zum Einstieg vorzeichnen.

Auf diesem Weg lauern aber auch Gefahren. Die Enthüllungen rund um das Problem schlecht behandelter Gehirnerschütterungen hat die Liga in ein schlechtes Licht gerückt. Was hat sich da getan?

Die Sicherheit unserer Spieler steht für uns ganz oben auf der Liste. Wir investieren Millionen Dollar und arbeiten mit den besten Experten der Branche zusammen, um bessere Schutzausrüstung herzustellen. Wir schulen Trainer weltweit in Präventionsmaßnahmen. Technologie und Aufklärung sind sehr wichtig. Wichtig ist, dass auch die Spieler selbst die Symptome erkennen.

Am Sonntag stehen sich die New England Patriots und die Atlanta Falcons im Super Bowl gegenüber. Atlanta hat es als absoluter Außenseiter ins Finale geschafft – etwas, was im Fußball schon kaum noch möglich scheint. Ist das eine der Stärken der NFL?

Die Eigentümer der NFL-Klubs haben die wirtschaftlichen Voraussetzungen für sportliche Chancengleichheit geschaffen. Zu Beginn einer Saison können es alle Teams ins Finale schaffen. Das zeigt sich an den verschiedenen Superbowl-Gewinnern der vergangenen Jahrzehnte, aber auch daran, dass viele Mannschaften vom letzten Platz ihrer Division auf den ersten geklettert sind.

Der Super Bowl zwischen Kommerz und Sozialismus

Was ist der Grund dafür?

Diese Ausgeglichenheit hängt eng mit der Gehaltsobergrenze zusammen und damit, wie die Transfers von Spielern geregelt sind. Die schlechtesten Teams der Vorsaison erhalten zum Beispiel den Vorzug bei der Auswahl der besten Nachwuchsspieler. Das hat jedem unserer 32 Klubs sehr dabei geholfen, eine solide Fan-Basis aufzubauen. Bei jedem dieser Klubs können sich die Fans vor der Saison Hoffnungen machen, dass ihr Team um die Spitze mitspielt. Am Sonntag stehen sich wieder andere Teams gegenüber als noch 2016.

Aber New England ist schon eine Konstante im Football…

Die Patriots haben sich eine Ausnahmestellung erarbeitet. Das ist das Resultat von außergewöhnlich gutem Management und dem Glück, auf Spieler wie Tom Brady zurückgreifen zu können. Aber auch sie können nicht jedes Jahr ins Finale kommen.

Akash Jain Der NFL-Manager im Gespräch auf dem Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf. (Foto: Spobis)

Und die Rolle der Falcons?

Atlantas Geschichte ist großartig. Sie haben eine gute Mannschaft und haben in dieser Saison endlich den Durchbruch geschafft. Die Falcons treffen mit dem besten Angriff der Liga auf die beste Verteidigung. Das wird eine sehr spannende Begegnung.

Herr Jain, vielen Dank für das Interview.