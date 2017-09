 Nord Stream Race: Die Champions League des Segelns

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

The Spirit of Europe Auf diesem Boot gewann Tim Kröger die Wettfahrt 2015. Inzwischen sind die Jachten baugleich. (Foto: PR)

HamburgWar die erste Etappe von Kiel nach Kopenhagen noch ein entspanntes Flautenrennen, bei dem die 60 Segler auf den fünf teilnehmenden Yachten vor allem mit unsteten Windbedingungen und Regen kämpfen mussten, hatte es die zweite Etappe von der dänische Hauptstadt bis nach Stockholm in sich. Bei Windstärken bis zu 30 Knoten (rund 55 km/h) in stockdunkler Nacht kamen die Crews auf den einheitlichen Rennyachten vom Typ ClubSwan 50 an ihre Grenzen.

„Es kommt nicht oft vor, dass ich beim Segeln Angst bekomme, aber letzte Nacht war es soweit. Es war wie ein Mini-Volvo Ocean Race“ sagte der erfahrene Offshore-Segler Martin Krite vom schwedischen Team, der vor fünf Jahren zur Siegercrew des Volvo Ocean Race gehörte. „Ich stand am Heck und war wirklich sehr nervös.“ Bei Bootsgeschwindigkeiten von bis zu 22 Knoten (40 km/h) zeigten die High-tech Rennyachten ihre Speedpotenzial, aber auch, wie aufmerksam sie gesegelt werden müssen. „Bevor wir die schwedischen Schären erreichten, ist das Boot aus dem Ruder gelaufen und lag mehrere Minuten auf der Seite” sagte Martin Krite, der mit seinem Team als erster ins Ziel kam.

Weniger Glück hatten die deutschen Segler, denen nach anfänglicher Führung nachts der Gennaker riss. Sie kamen auf den letzten Platz – ein herber Rückschlag, nachdem sie die erste Etappe in einem mehr als knappen Zieldurchlauf für sich entscheiden konnten.

Mit dem Sieg des schwedischen Teams zeigt sich jetzt, welche Skills und Erfahrungen nötig sind, um bei einer Regatta wie dem Nord Stream Race, das neben dem russischen Pipeline-Unternehmen maßgeblich von Gazprom unterstützt wird, erfolgreich zu sein. Neben einem gut funktionierenden Teamwork sind es vor allem Hochseeerfahrung und Seemannschaft.

Hochseerennen der Champions Das Nord Stream Race Unter dem Motto „Connecting Baltics through Sports“ führt die Langstrecken-Regatta vom 26. August bis 7. September mit Zwischenstopps in Kopenhagen, Stockholm und Helsinki von Kiel nach Sankt Petersburg. Das Rennen wird seit 2012 vom russischen Sankt Petersburg Yacht Club mit Unterstützung von Gazprom und der Nord Stream AG ausgerichtet. Die Rennstrecke ist 1.000 Seemeilen lang und verläuft entlang der Nord Stream Gaspipeline in der Ostsee. Gesegelt wird dieses Jahr erstmals auf einheitlichen Yachten vom Typ ClubSwan 50, die vom Sankt Petersburg Yacht Club zur Verfügung gestellt werden.

Die teilnehmenden Clubs Für die Teilnahme am Nord Stream Race qualifiziert haben sich die Meister 2016 der nationalen Segel-Ligen aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland. Für Deutschland ist der Deutsche Touring Yacht Club (DTYC) mit Unterstützung der Segelkameradschaft Wappen von Bremen (SKWB) am Start. Für Dänemark startet der Frederikshavn Sejlclub, für Schweden der Cape Crow Yacht Club, für Finnland ein Team des Nyländska Jaktklubben und für Russland die Crew von Lord of the Sail Europe.

ClubSwam 50 Der argentinische Designer Juan Kouyoumdjian entwickelte die radikal gestaltete Rennyacht, die 2016 zum 50-jährigen Jubiläum der finnischen Werft Nautor’s Swan Premiere feierte. Das rund 15 Meter lange Schiff zeichnet sich durch einen fest angebauten Bugspriet aus Kohlefaser und ein breites Heck mit Kanten, sogenannten Chines, sehr wenig Freibord und einen auffälligen, negativen Bugsprung aus. Das Rigg steht sehr weit hinten, der Großbaum ragt über das Heck hinaus. Unter Deck bietet die Yacht, die für In- und Offshore Regatten eingesetzt werden kann, eine im Vergleich zu anderen Rennyachten sehr luxuriöse Optik. Zwei Doppelkabinen, ein komfortabler Salon und eine kleine, voll funktionstüchtige Pantry ermöglichen auch Kurztörns. Hergestellt werden die Rennyachten, die segelfertig rund 1,2 Millionen Euro kosten, im Vakuum-Infusionsverfahren auf der renommierten Werft Nautor’s im finnischen Pietarsaari.

Doch die überwiegend jungen Segler an Bord der fünf Schiffe haben nicht alle so eine beeindruckende Segel-Vita wie Martin Krite. Viele erleben zum ersten Mal so eine Hochseeregatta auf einem derart radikal auf Schnelligkeit getrimmten Schiff.