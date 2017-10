Es geht um Respekt und Hunderte Millionen Dollar

Dirk Nowitzki und Dennis Schröder Das Duell der deutschen Superstars gibt es zum Saisonauftakt der NBA. (Foto: dpa)

Schröders Antritt und sein Auge sind sein Kapital. Bei einem Straßenturnier wurde er einst entdeckt. „Ich spiele einfach mein Spiel, ohne mir Gedanken über Selbstvertrauen oder andere Dinge zu machen“, sagte er einmal dem Magazin „Vice“. Das sei es, was ihm vielfach als Arroganz ausgelegt werde. Tatsächlich ist auch in den USA anfänglich einer der großen Kritikpunkte, zu ballverliebt zu sein, die falschen Entscheidungen zu treffen. Doch Schröder arbeitet an seinen Schwächen, konsequent. Er legte Sonderschichten ein, und macht das noch immer. Seine Werte steigern sich, aber, und das ist viel wichtiger, der Erfolg seines Teams mit ihm auf dem Feld auch. Er lernte bei den erfahrenen Spielern der Hawks. Was Schröder anecken lässt, ist seine lautstarke Art. Nichts Ungewöhnliches für einen Profisportler. Große Klappe und große Leistung halten sich im Idealfall die Wage.

Richtig ist aber auch, dass der Braunschweiger ein Problem mit Disziplin vermittelt. Sein Verein suspendierte ihn in der Vergangenheit wegen unentschuldigten Fehlens, auch Geldstrafen wegen respektlosem Verhaltens sind ihm nicht neu. Der letzte Vorfall ist nur wenige Wochen halt, als Schröder in einer Bar im Streit einen anderen Gast schubste und verletzte. Die Atlanta Hawks kündigten disziplinarische Maßnahmen an, sobald die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen sind. Schröder war schon kurzzeitig in Haft. Zur Geschichte gehört aber auch, dass der deutsche Nationalspieler sich offen reuig und vor allem einsichtig zeigte. Nur auf Welpenschutz darf der Point Guard in seiner fünften Spielzeit nicht mehr hoffen. Klub und Liga schauen ihm genau auf die Finger, nicht nur sportlich. Schröder ist derzeit der einzige Star im Team der Hawks, wie er mit der absehbar schlechten Saison umgeht, wird auch seinen weiteren Werdegang massiv beeinflussen. Geschichten, wie hochtalentierte Basketballer an ihren eigenen Egos scheitern, gibt es viele. Schlampige Genies, heißt es häufig. Schröder spielt um Respekt, das erklärt er immer wieder. Den wünscht er sich vor allem aus Deutschland, wo ihm immer wieder der Vergleich zu Nowitzki wie ein Mühlstein um den Hals gehängt wird. Dabei respektieren sich beide Spieler, auch in ihren Unterschieden und Freiräumen.

Um Respekt spielen auch noch drei andere Deutsche in der NBA. Daniel Theis etwa, der beim Auftakt der Boston Celtics nicht zum Einsatz kam, sich aber nach einer starken Europameisterschaft berechtigte Hoffnungen machen darf. Paul Zipser von den Chicago Bulls, der sich in der Vorsaison etwas überraschend in den festen Kader dribbeln konnte. Und nicht zuletzt Maximilian Kleber, der junge Würzburger mit der Trikotnummer 42, gedraftet von den Dallas Mavericks.

Nowitzki selbst, vor einigen Monaten von den Spielern der Liga zum „Mitspieler der Saison“ gekürt, erwartet keine Wunderdinge mehr von sich oder seinem Team. Darauf angesprochen, ob es ihn frustriere, dass Dallas nun über Jahre nicht mehr wirklich konkurrenzfähig sei, antwortete der Deutsche, dass er für viel Geld das machen dürfe, was er am liebsten tue: Basketball spielen. Solange sein Körper mitmacht, so sein Mantra, wird er auch spielen. Dass der keine 20 mehr ist, macht sich aber bemerkbar. Kommende Saison wird er als Center auflaufen, wo sich seine abnehmende Schnelligkeit weniger bemerkbar macht. „Big Mummy“, „große Mumie“, wird er inzwischen Teamkollegen gerufen. „Wenn ich mich morgens bewege, sieht das etwas steif aus“, so Nowitzki selbst über das, was er „einen seiner Lieblingsspitznamen“ bezeichnet.

Dennis Schröder wird versuchen, der Mumie einen Knoten in die Beine zu spielen. Weil auch er den Teamerfolg über alles stellt und sich auf dem Platz zerreißt. Aber auch, weil er noch um die ganz großen Millionen spielt, die Nowitzki inzwischen längst angehäuft hat. Über 240 Millionen Dollar türmen sich beim 39-Jährigen, der das Thema folgerichtig sehr entspannt sieht und in den vergangenen Jahren mehrfach auf Gehalt verzichtete, um seinem Klub finanziellen Spielraum zu verschaffen. Schröders Vertrag in Atlanta bringt im leistungsbezogen bis 2021 immerhin 70 Millionen Dollar ein – kein Pappenstiel, selbst im hochbezahlten Profisport. Doch letztlich ist das Gehalt auch eins: Ausdruck von Wertschätzung und Ausdruck von Respekt.