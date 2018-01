Gregor Schlierenzauer Der Weltcup-Rekordsieger wird bei der Skiflug-WM in Oberstdorf nicht dabei sein. (Foto: Reuters)

Bad MitterndorfWeltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer wird bei der Skiflug-WM in Oberstdorf in der kommenden Woche nicht an den Start gehen. Das teilte sein Trainer Heinz Kuttin nach dem ausgefallenen Skifliegen in Bad Mitterndorf am Sonntag mit. Der 28 Jahre alte Schlierenzauer soll nach zuletzt schlechten Leistungen stattdessen eine Wettkampfpause einlegen. „Das Skifliegen hat ihm die Grenzen aufgezeigt, speziell beim Skifliegen musst du viel mehr mit der Luft spielen, um die richtige Dynamik reinzukriegen“, sagte Kuttin über Schlierenzauer, der beim Fliegen am Kulm am Samstag schon im ersten Durchgang gescheitert war.

Der Team-Olympiasieger wollte nach Verletzungen und einer Sinnkrise in diesem Winter wieder durchstarten, springt bisher allerdings nur hinterher. Der Tiroler gilt eigentlich als herausragender Flieger und hat vor zehn Jahren bei der letzten WM in Oberstdorf die Goldmedaille im Einzel gewonnen. Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Poppinger, Clemens Aigner und ein fünfter Athlet, der noch nominiert werden muss, werden den ÖSV im Allgäu von Donnerstag bis Sonntag vertreten. Auch eine Olympia-Teilnahme Schlierenzauers ist nach den bisherigen Leistungen nicht garantiert.