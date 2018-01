Ganz verschwinden wird Taylor nicht

Das Finale ist eine einseitige Angelegenheit, doch weil es sieben Gewinnsätze sind, zieht sich der Abschied in die Länge. Als Taylor zwischenzeitlich seinen zweiten Satz zum 6:2 gewinnt, feiert das Publikum, als sei er Weltmeister geworden. Im neunten Satz wird er noch einmal angefeuert: „Come on, Phil“. Doch es hilft alles nichts. Um 21.50 Uhr Ortszeit, nach nicht einmal zwei Stunden, verwandelt Cross eine letzte Doppel-16 zum 7:2 und ist Weltmeister.

Der Generationenwechsel im Darts-Sport ist vollzogen: Der Rekordhalter geht in den Ruhestand, ein junger Shootingstar tritt an seine Stelle. Für Cross ist dieses Turnier der Durchbruch. Vor elf Monaten war er erst Profi geworden. Nun besiegte er im Halbfinale schon die Nummer eins der Welt, den Niederländer Michael van Gerwen, und zeigte dann Taylor die Grenzen auf. Sein nächstes Ziel: „Ich will die Nummer eins werden“.

Während Cross noch auf der Bühne interviewt wird, stimmen die Zuschauer lautstark den Taylor-Song an, als wollten sie sich diesen historischen Tag nicht durch irgendwelche Resultate vermiesen lassen. Der Sieger weiß, was sich an diesem Abend gehört. Er drückt seinen Pokal Taylor in die Hände. „Früher oder später muss Phil den Pokal gehen lassen“, kommentiert der Moderator trocken.

Etliche Zuschauer gehen wehmütig aus der Arena. „Es ist so traurig“, sagt Scott Rawlings aus Bromley. Er hätte Taylor den Triumph zum Abschied gewünscht. „Er wird eben alt“. Der 27-Jährige sagt, er sei mit Taylor aufgewachsen. Mehr als ein Dutzend Mal hat er ihn live gesehen. Jetzt will er nicht mehr zur WM kommen. „Mein Mann ist fertig, ich auch“, sagt er.

Ähnlich geht es Cross an diesem Abend. Er hat das Idol seiner Kindheit besiegt. Als Taylor 1990 seinen ersten WM-Titel gewann, war er noch nicht einmal auf der Welt. Als Junge sah er ihn im Fernsehen. „Er war meine Inspiration“, sagt Cross ergriffen. „Es ist ein Märchen.“ Taylor tätschelt ihm auf der Bühne die Glatze: „Ich mag ihn. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich habe nicht mehr die Energie, um ihn zu schlagen.“

Der Veteran zeigt sich zufrieden, dass er überhaupt ins Finale gekommen ist. Es sei auch ein bisschen Glück dabei gewesen, sagt er. Viele Favoriten seien frühzeitig ausgeschieden. Und er scheint sehr angetan von seinem jungen Bezwinger. So wie Cross sei er früher auch gewesen, sagt er. Getrieben, engagiert, voll auf den Sport konzentriert. Er sagt dem neuen Weltmeister eine große Zukunft voraus: Der Klassiker Taylor gegen van Barneveld sei Vergangenheit, ab jetzt laute das Duell van Gerwen – Cross. Mehr Lob geht nicht.

Ganz verschwinden wird Taylor nicht. Schon in den kommenden Tagen wird er in Deutschland zu sehen sein, im ersten von 170 Schaukämpfen dieses Jahr. Danach fliegt er nach Australien. Die Fans können ihr Lied also noch einige Jahre weitersingen. Nur für die WM müssen sie sich ein neues einfallen lassen.