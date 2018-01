 Remis gegen Mazedonien: Deutsche Handballer verpatzen das Gruppenfinale

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Handball-EM in Kroatien in die Hauptrunde eingezogen – allerdings nur als Gruppenzweiter. Das letzte Gruppenspiel gegen Mazedonien verpatzte das Team von Bundestrainer Prokop.

Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der EM die Hauptrunde erreicht. (Foto: AFP) Uwe Gensheimer und Philipp Weber

ZagrebDie deutschen Handballer ziehen trotz Rückkehrer Finn Lemke und stark verbesserter Torhüter nur als Gruppenzweiter in die Hauptrunde der EM in Kroatien ein. Im abschließenden Gruppenspiel kam der Titelverteidiger am Mittwochabend wegen schwacher Angriffsleistung nicht über ein 25:25 (12:11) gegen Mazedonien hinaus. Dadurch verringerten sich bereits vor dem Start in die nächste Turnierphase am Freitag die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

Neben den überzeugenden Torhütern Andreas Wolff und Silvio Heinevetter zeigte vor allem Steffen Weinhold mit sieben Treffern eine starke Leistung. Ansonsten ließ die DHB-Auswahl vor rund 6500 Zuschauern in der Arena Zagreb vor allem in der Offensive vieles vermissen.

Zwar war die Stimmung trotz erneuter Überzahl der gegnerischen Fans nicht so hitzig wie im Slowenien-Spiel, überzeugend agierte die DHB-Auswahl aber zunächst auch am Mittwoch nicht. Im Angriff spielte der Europameister ohne Ideen und profitierte bei seinen ersten Treffern zumeist davon, dass kein Torhüter im mazedonischen Gehäuse stand. Immer wieder setzten die Mazedonier im Angriff auf den siebten Feldspieler, machten mit Ball aber zahlreiche Fehler – sodass Tobias Reichmann oder Patrick Wiencek aus der Distanz ins leere Tor warfen.

Ansonsten ließ es Prokops Mannschaft überraschend an Kreativität vermissen. Der Bundestrainer hatte diesmal zwar Steffen Fäth schon früh als Spielmacher eingesetzt. Im Aufbau aber haperte es an Tempo und Variabilität. Dass die Mazedonier nicht schon früh deutlich davonzogen, lag vor allem am diesmal überragenden Torhüter Andreas Wolff, der zahlreiche Versuche entschärfte. Und dann wurde auch Rückkehrer Lemke immer stärker.

Es beeindruckte, wie sich der Keeper und der zurückgekehrte Abwehrboss immer wieder gegenseitig pushten. Nach rund drei Minuten schickte Prokop den 2,10 Meter großen Hünen erstmals auf die Platte, was dem Team im Verlaufe des Spiels eine immer größere Sicherheit gab. Lemke hielt die Defensive zusammen, dirigierte, motivierte – und überzeugte früh mit seinem aggressiven Abwehrspiel. Nach rund 20 Minuten lag die DHB-Auswahl erstmals mit drei Toren (10:7) in Front.

Was der Titelverteidiger aber insgesamt im Angriff ablieferte, blieb schwach. Reichmann, Wiencek und Co. vergaben etliche gute Möglichkeiten auf eine komfortable Pausenführung. Weil die Mazedonier aus dem Rückraum zudem immer wieder viel zu leicht zum Abschluss kamen, blieb es eng.

Womit das DHB-Team fast die gesamte Partie überhaupt nicht zurechtkam, war das unangenehme Spiel des bulligen Kreisläufers Zharko Peshevski. Zudem bekam der Europameister keinerlei Konsequenz in seine Abschlussaktionen. Da aber auch der später für Wolff eingewechselte Heinevetter überzeugte, verlor Prokops Team nicht den Anschluss. Mit einer sensationallen Parade bewahrte der Berliner Keeper elf Sekunden sein Team vor einer Niederlage.