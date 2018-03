 Schwimmen DM: Meisterschaft für Konschak und Biller

Benjamin Konschak und Stefanie Biller haben die deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen gewonnen. Der Karlsruher siegte nach 15, die Nördlingerin nach zehn Kilometern.

Stefanie Biller und Benjamin Konschak holen Meisterschaftstitel. Foto: AFP (Foto: SID)

Benjamin Konschak (Karlsruhe) und Stefanie Biller (Nördlingen) haben bei den deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen in Lindau die beiden letzten Titel gewonnen. In dem wegen einer Wassertemperatur von nur 17,1 Grad im Bodensee von 25 auf 15 Kilometer verkürzten Rennen trotzte Konschak am besten den widrigen Umständen. Der 22-Jährige schlug am Schlusstag nach 3: 11:02 Stunden als Erster an.

Platz zwei sicherte sich der 20 Jahre ältere Christof Wandratsch aus Burghausen (3:15:27). Sowohl Konschak als auch Wandratsch verpassten das Ticket für die Weltmeisterschaften in Rom (17. Juli bis 2. August) deutlich.

Bei den Frauen dominierte Biller in 3:12:22 Stunden. Die Mitfavoritinnen Angela Maurer (Mainz) als Olympiavierte über die Zehn-Kilometer-Distanz und Britta Kamrau-Corestein (Rostock) hatten kurzfristig auf einen Start verzichtet. Neben dem Trio ist auch Nadine Pastor (Mainz) für Rom qualifiziert.

