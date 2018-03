 Schwimmen International: Olympiazweite Hoff noch nicht für WM qualifiziert

Die US-Schwimm-Trials haben ihr erstes Opfer gefordert. Die Silbermedaillengewinnerin von Peking, Katie Hoff, qualifizierte sich über 400m Freistil nicht für die WM in Rom.

Katie Hoff enttäuscht in Indianapolis. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Rekord-Olympiasieger Michael Phelps hat sich bei den US-Ausscheidungen für die Schwimm-WM in Rom (17. Juli bis 2. August) zum Auftakt keine Blöße gegeben. Jeweils mit Bestzeit erreichte der 24-Jährige in Indianapolis über 200m Freistil (1:46,31 Minuten) und auch über 200m Schmetterling (1:55,36) die Endläufe.

Vor den ersten Auftritten von Phelps, der lediglich noch über 100m Freistil und 100m Schmetterling antritt, hatten die Trials in seiner Teamkollegin Katie Hoff bereits ein erstes prominentes Opfer gefordert. Die Olympiazweite von Peking kam über 400m Freistil nicht über Platz sechs hinaus und muss nun auf die Qualifikation über die halb so lange Strecke hoffen.

Mark Gangloff blieb über 100m Brust in 59,01 nur eine Zehntelsekunde über dem Weltrekord des Japaners Kosuke Kitajima. Damit war Gangloff 44 Hundertstel schneller als Hendrik Feldwehr beim deutschem Rekord im Rahmen der nationalen Titelkämpfe in Berlin. Sicher löste Ryan Lochte als Sieger über 400m Lagen in 4: 06,40 das WM-Ticket.

© SID