Atlantic Anniversary Race mit Race Village in der Hamburger Hafencity

Zum 150-jährigen Jubiläum veranstaltet der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) mit Sitz an der Außenalster in Kooperation mit dem italienischen Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) zwei aufeinander abgestimmte Atlantikregatten . Start zur ersten Etappe, dem sogenannten Westbound Race, war im November vor Lanzarote. Von dort aus segelten 22 internationale Yachten nach Grenada. Hier angekommen, nutzen die Segler die Möglichkeit, sich die Winterpause der nordeuropäischen Segler in der Karibik zu versüßen und an den zahlreichen prestigeträchtigen Regatten zwischen den Inseln teilzunehmen. Nach Abschluss der karibischen Regattasaison im April gibt es für die an der Rückregatta Eastbound-Race teilnehmenden Yachten eine Zubringerwettfahrt von Antigua nach Bermuda. Hier, im ehemaligen America’s Cup Revier, fällt am 8. Juli 2018 der Startschuss zur Eastbound Regatta mit Ziel Cuxhaven. Neben der internationalen Maxi-Rennyacht „Rambler 88“ hat auch der deutsche Hochseeprofi Boris Herrmann mit „Malizia“ seine Teilnahme an dem 3.600 Meilen langen Rennen angekündigt. Das Race Village für alle Segler, Fans und Zuschauer wird direkt am Sandtorhafen im Herzen der Hafencity aufgebaut.

40 Jahre Route du Rhum – auf der Rumroute über den Atlantik



Noch ein Atlantikrennen fasziniert die Seglerwelt: Am 4. November wird vor der malerischen Hafenstadt Saint Malo wieder die Route due Rhum gestartet, eine Einhandregatta über den „großen Teich“ bis in französisch-karibische Guadeloupe, die alle vier Jahre ausgetragen wird. Vor allem viele französische Profisegler und Amateure nehmen an dem Rennen teil, traditionell werden für das Rennen viele extrem große Mehrrumpfboote gemeldet. Vor dem Start herrscht in Saint Malo eine volksfestartige Atmosphäre: Aus allen Landesteilen reisen Segelfans an, um „ihrem“ Skipper eine gute Reise zu wünschen. Mit Teilnehmern wie François Gabart, der gerade den Rekord für die schnellste Weltumseglung geknackt hat, Thomas Coville, Francis Joyon und Armel Le Cléac’h haben in der „Ultime“-Klasse der großen Trimaran bereits jetzt die bekanntesten und erfolgreichsten internationalen Solosegler gemeldet.

Unser Mann für das Vendée Globe 2020

Boris Herrmann „Malizia“ heißt das neue Schiff des deutschen Hochseeprofis Boris Hermann. Mit der Yacht vom typ Imoca60 will er unter anderem an der Atlantikregatta von Bermuda nach Hamburg im Sommer 2018 teilnehmen. (Foto: RIOU-YCM)



Mount Everest der Segler – so wird das Rennen für Solosegler, die nonstop auf ihren 60 Fuß (18,28 Meter) langen Einhandyachten vom französischen Les Sables-d’Olonne um die Welt rasen, auch genannt. Bisher ist die prestigeträchtige Regatta, die alle vier Jahre ausgetragen wird, fest in der Hand englischer und vor allem französischer Segler. Das Rennen ist hart, etwa ein Drittel der etwa 30 Teilnehmer muss jedes Mal nach Materialbruch oder technischen Problemen aufgeben. Bei der letzten Auflage 2016/17 versuchte der britische Hochseeprofi Alex Thomson – vielen vor allem durch seine beeindruckenden Stunts an Bord seiner Yacht „Hugo Boss“ bekannt –, die französische Dominanz zu brechen, und musste sich nur knapp Armel le Cléac`h geschlagen geben. Beim nächsten Start 2020 wird er wieder dabei sein.

Mit ihm an der Startlinie ist vielleicht auch der erste deutsche Teilnehmer am Vendée Globe: Der deutsche Hochseeprofi Boris Herrmann, der zusammen mit Projektpartner und Mäzen Pierre Casiraghi bereits seit mehreren Jahren erfolgreich einen foilenden GC32-Katamaran segelt, stellte sein Projekt für das Weltrennen vor. „Malizia“ heißt sein Schiff vom Typ Imoca60, mit dem er bereits jetzt trainiert und auf dem er – sobald die Finanzierung gesichert ist – für das Rennen melden wird.

Erst einmal peilt er mit der Yacht die Teilnahme an der Atlantikregatta von Bermuda nach Hamburg im Sommer 2018 an und zudem als Qualifikation am Vendée Globe die Teilnahme am Barcelona World Race 2018/19. Ebenfalls Aspirant für eine Teilnahme am Vendée Globe ist der deutsche Segler Jörg Riechers, unterstützt vom neu gegründeten Offshore Team Germany. Er wurde im Herbst 2017 beim Minitransat überraschend Zweiter und plant zusammen mit dem deutschen Ex-Olympioniken Robert Stanjek die Teilnahme am Barcelona World Race, das am 12. Januar 2019 in der katalanischen Metropole gestartet wird.