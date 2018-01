Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Dramatische Bilder vom Volvo Ocean Race und Start nach Asien

Kaum hatten sich die Profisegler des Volvo Ocean Race von der harten Etappe durch den Southern Ocean von Kapstadt bis nach Melbourne erholt, fiel nach einem Pit Stopp in der australischen Hafenstadt am 2. Januar 2018 der Startschuss zur mit 6.000 Seemeilen wieder extrem langen nächsten Etappe nach Hongkong. Alle sieben Skipper sagten vor dieser vierten Etappe, dass sie gehörig Respekt vor den navigatorischen Herausforderungen haben. Die einzige weibliche Skipperin im Feld der sieben Yachten, Denise „Dee“ Caffari, erklärte: „Vor uns ist ein ganzer Wald vor Inseln, die auf uns zukommen. Inseln und Riffe, von denen wir alle nie zuvor gehört haben.“

Alle Navigatoren werden diesmal die elektronischen Anzeigen sehr genau im Auge behalten, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie die Crew der Yacht „Vestas“ bei der vorigen Auflage des Rennens: Sie strandete im Dezember 2014 im Indischen Ozean auf einem Riff. Im Gesamtklassement führt aktuell das spanische Team „Mapfre“ vor dem chinesischen „Dongfeng Racing Team“. Das nach technischen Schwierigkeiten und Materialproblemen gebeutelte niederländische Team „AkzoNobel“ liegt derzeit auf dem letzten Platz. Bis zum Zieleinlauf im niederländischen Den Haag Ende Juni soll sich das wieder ändern – damit die niederländischen Fans in Oranje jubeln können.

Francois Gabart stellt neuen Rekord auf

François Gabart Nach gut 42 Tagen erreichte der französische Hochseeprofi François Gabart den französischen Hafen Brest und holte somit den Rekord für die schnellste Weltumseglung nonstop Einhand. (Foto: Gabart/ Copyright: Macif )

Der französische Hochseeprofi François Gabart, 34, der bereits 2013 das Vendée Globe gewann, hat kurz vor Weihnachten Segelgeschichte geschrieben und den bisherigen Rekord für die schnellste Weltumseglung nonstop Einhand nahezu pulverisiert: Auf seinem 30 Meter langen Trimaran „Macif“ erreichte er nach 42 Tagen, 16 Stunden, 40 Minuten und 35 Sekunden auf See den französischen Hafen Brest. Damit unterbot er die alte Rekordmarke seines Landsmannes Thomas Coville vom Vorjahr um sensationelle 6 Tage, 10 Stunden, 23 Minuten und 35 Sekunden. „Ich hätte nie von dieser Zeit geträumt. Auf dem Papier, mit dem Wetter, mit dem, was ich mit diesem Boot machen konnte, war es möglich, den Rekord zu brechen, aber in meinen kühnsten Träumen nur um ein oder zwei Tage. Es ist einfach unglaublich“, sagte Francois Gabart nach seiner Ankunft.

Auf der 22.461 Seemeilen langen Route um das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leeuwin und Kap Hoorn, fielen allen bisherigen Referenzzeiten, Gabart war immer schneller. Besonders sticht der neue 24-Stundenrekord für Solosegler heraus. Vom 13. auf den 14. November segelte François Gabart mit seiner „Macif“ ganze 851 Seemeilen und unterbot damit seinen eigenen Rekord um 67 Seemeilen.

Nord Stream Race 2018 wird in Kieler Woche eingebettet



Im nächsten Jahr findet das Nord Stream Race, ein Yachtrennen durch die Ostsee von Kiel nach Sankt Petersburg auf einheitlichen Yachten vom Typ Nautor’s Swan 50, vom 24. Juni bis 7. Juli 2018 statt. Die Meister aus fünf nationalen Segel-Ligen haben sich für die 1.000 Seemeilen lange Offshore-Regatta mit Zwischenstopps in Kopenhagen, Stockholm und Helsinki qualifiziert. Der siegreiche Verein bekommt den silbernen Pokal mit der Aufschrift „Bester Yacht-Club der Ostsee“. Die kommende Auflage des Offshore-Rennens wird in die Kieler Woche und das das „ÅF Offshore Race“ rund Gotland integriert. Für Deutschland ist ein Team des Norddeutschen Regatta Verein am Start.