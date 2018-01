Im Mini erfolgreich über den Atlantik

Gleich vier deutsche Teilnehmer nahmen im Herbst 2017 am legendären Mini-Transat, der Atlantikregatta alleine an Bord einer nur 6,50 Meter langen segelnden „Nussschale“ teil. Und sie alle haben es geschafft, etwa 4.000 Seemeilen unter fast spartanischen Lebensbedingungen auf See zu bewältigen. Profi Jörg Riechers kam im Feld der international hochkarätig besetzten Prototypen auf den zweiten Platz und widmet sich jetzt seinem großen Lebensziel, der Teilnahme am Vendée Globe.

Bei der von Amateuren gesegelten Klasse der Serienminis beeindruckte vor allem die Leistung des Hamburger IT-Experten Oliver Tessloff, der auf einen starken 14. Platz kam. Als erste deutsche Frau, die erfolgreich an einem Mini Transat teilgenommen hat, überquerte die 23-jährige Medizinstudentin Lina Rixgens die Ziellinie vor Le Marin auf Martinique. Anschließend tauchte sie standesgemäß im Hafenbecken zusammen mit dem auf Platz 35 kurz vor ihr angekommenen Andreas Deubel erst unter – und dann glücklich strahlend wieder auf.



NRV gewinnt Meisterschale der Segler – und richtet das Finale 2018 aus

NRV gewinnt Meisterschale Das Team des Norddeutschen Regatta Verein gewann im vergangenen Jahr die Meisterschale der Segler. Und auch 2018 richten die Hamburger wieder das Finale aus. (Foto: Lars Wehrmann)

Spannender konnte das Finale der Segel-Bundesliga kaum sein. Vor den letzten Regatten der deutschen Topsegler auf dem Berliner Wannsee im Herbst 2017 konnten rechnerisch noch drei Teams Deutscher Meister 2017 werden: Titelverteidiger Deutscher Touring Yacht Club (DTYC) vom Starnberger See, der Norddeutschen Regatta Verein (NRV) und die Liga-Neulinge vom Segel- und Motorbootclub in Überlingen. Die Entscheidung fiel im allerletzten Rennen. Das Team des Norddeutschen Regatta Vereins (NRV) zeigte gegen die Konkurrenten bei wenig Wind und unangenehmer Kälte die besten Nerven und die stärkste Taktik. Mit acht Punkten Vorsprung segelte das Team nach 2013 und 2014 zum dritten Meistertitel. Mit dem Sieg in der Bundesliga hat sich das Team des NRV auch für die Sailing Champions League 2018, den Wettstreit der besten europäischen Segelvereine, qualifiziert.

Anlässlich des diesjährigen 150. Clubjubiläums des mitgliederstärksten deutschen Segelclubs an der Außenalster findet das Finale der Segel-Bundesliga 2018 wieder in Hamburg auf der Außenalster statt. Startschuss für die Saison 2018 der 1. und 2. Segel-Bundesliga ist vom 27. bis 29. April in Friedrichshafen am Bodensee.



Eine Präsidentin für den DSV

Mona Küpers Zur neuen Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes wurde Ende November die 63-jährige Rheinländerin Mona Küppers gewählt. (Foto: Melanie Gibbat)

Mona Küppers wurde beim Seglertag 2017 Ende November in München mit großer Mehrheit zur neuen Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes gewählt. Damit ist die 63-jährige Rheinländerin, die zuvor als Vizepräsidentin des DSV den Bereich Fahrtensegeln-, Freizeit- und Breitensport betreute und seit Frühjahr 2017 als kommissarische Präsidentin den DSV leitete, die erste Frau in diesem Spitzenamt in der 129-jährigen Verbandsgeschichte. In den kommenden Monaten will sie verstärkt den bereits eingeleiteten Erneuerungs- und Verjüngungsprozess des Verbandes voran treiben und den Dienstleister für die angeschlossenen deutschen Segelvereine zu einem serviceorientieren, modernen Betrieb umbauen. Eine der Hauptaufgaben für den Verband neben der Modernisierung der Mitgliederverwaltung ist die Unterstützung der deutschen Segler des German Sailing Team, die bereits jetzt für die olympischen Spiele 2020 vor Tokio trainieren.



Sören Hese gewinnt internationalen Fotowettbewerb



Mit dem Sieg beim renommierten Mirabaud Yacht Racing Award 2017 hat sich der Berliner Sören Hese ganz nach oben in die Liste der internationalen Top-Segelfotografen katapultiert. Er erhielt die begehrte Auszeichnung für sein mit Hilfe einer Drohne und eines Zeitraffers aufgenommenes Bild von der Internationalen Deutschen Meisterschaft der 505er auf dem Wannsee. Für den begehrten Preis, der 2017 zum achten Mal vergeben wurde, hatten 134 Fotografen aus 27 Ländern ihre Werke eingereicht. Ein weiterer deutscher Fotograf kann sich über eine Platzierung unter den Top Ten freuen: Tobias Störkle aus Heiligenberg kam mit seiner Aufnahme von der Antigua Classic Week auf den vierten Platz.