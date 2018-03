 Ski alpin Weltcup: Neureuther stürzt auf Rang 13 ab, Herbst siegt

Den ersten Weltcup-Sieg hat Felix Neureuther beim Slalom in Bormio am Ende deutlich verpasst. Der Partenkirchener landete beim Sieg von Reinfried Herbst nur auf Rang 13.

Im letzten Rennen einer beeindruckenden Saison setzte Felix Neureuther noch einmal alles auf eine Karte - doch auf seinen ersten Weltcup-Sieg muss Deutschlands bester Ski-Rennläufer weiter waren. "Nächstes Jahr, nächste Chance", sagte der ein wenig bedröppelt dreinblickende Partenkirchener.

Ein paar Meter hinter ihm feierte unterdessen beim Weltcup-Finale im italienischen Bormio der Österreicher Reinfried Herbst den Sieg im letzten Slalom der Saison. Manfred Mölgg aus Italien hielt die kleine Kristallkugel für den Disziplin-Weltcup in den Händen.

Risiko wird nicht belohnt

"Ich wollte halt unbedingt noch ein Rennen in dieser Saison gewinnen", bekannte Neureuther, und tatsächlich sah es zunächst so aus, als habe er sich das Beste zum Saison-Abschluss aufgehoben. Im ersten Durchgang fuhr er auf Rang zwei hinter Mölgg. "Im zweiten hab ich dann Vollgas gegeben", erklärte der 23-Jährige. Doch der Mut zum Risiko zahlte sich nicht aus. Ein paar Tore fuhr er viel zu direkt an, fiel beinahe aus, rettete sich aber immerhin noch auf Rang 13. "Wenn ich noch zwei Tore überlebt hätte, dann hätte ich gewonnen", behauptete er fast trotzig.

Es sei trotzdem "eine gute Saison" gewesen, sagte Neureuther nach dem letzten Rennen - und nicht zu unrecht. Elf Slaloms wurden im abgelaufenen Weltcup-Winter ausgetragen, elfmal kam er ins Ziel - eine bemerkenswerte Leistung, die nur drei weiteren Läufern gelang, unter anderem Gesamtsieger Mölgg. Neureuther fuhr zweimal nur knapp am Sieg vorbei, wurde einmal Zweiter und einmal Dritter. Dazu kamen ein fünfter und zwei sechste Plätze. Am Ende reichte dies zu Rang sieben im Slalom-Weltcup.

Wichtige Marke knapp verfehlt

Die vergebene Siegchance war allerdings nicht der einzige Wermutstropfen: Neureuther verfehlte am Saisonende auch um nur 13 Punkte die wichtige Marke von 400 Zählern im Weltcup. "Das ist noch die größere Sch....", sagte er. Mit 400 Punkten hätte er sich für die kommende Saison eine bessere Startnummer für den Riesenslalom sichern können, nun muss er dort zunächst im Bereich der Exoten an den Start gehen. Um die Marke nächstes Jahr schneller zu knacken, will er demnächst "auch Kombinationen fahren", kündigte er an.

Durch seinen fünften Rang im letzten Saisonrennen verbesserte sich der Österreicher Benjamin Raich noch auf Rang im Gesamtweltcup, den Bode Miller (USA) schon vorzeitig und zum zweiten Mal nach 2005 für sich entschieden hatte. Didier Cuche aus der Schweiz fiel damit noch auf Rang drei zurück. Der zum Abschluss sechstplatzierte Mölgg belegte im Gesamtweltcup Rang vier und schnappte überraschend dem Franzosen Jean-Baptiste Grange, der im finalen Slalom ausfiel, um 19 Punkte die kleine Kristallkugel weg.

