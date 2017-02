Auch bei den Damen wird gehofft

Viktoria Rebensburg Bei den Damen setzt der Deutsche Skiverband auf Viktoria Rebensburg. (Foto: dpa)

Insgesamt hofft der Deutsche Skiverband, bei drei Siegerehrungen vertreten zu sein. Bei den Damen soll Viktoria Rebensburg liefern. Am besten schon im ersten Rennen der WM, dem Super-G am Dienstag. Dazu ist ein Top-3-Resultat im Team-Event einkalkuliert. Bei den Herren ruhen die Hoffnungen nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Fritz Dopfer fast ausschließlich auf Neureuther.

Doch Stefan Luitz gelang am Sonntag beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ein starker dritter Rang im Riesenslalom - und Linus Straßer reist mit dem Selbstvertrauen aus seinem ersten Weltcup-Sieg beim Parallel-Slalom in Stockholm ins Engadin. „Die Leistung von Linus war wirklich genial. Man darf jetzt aber nicht den Fehler machen und von ihm Gold erwarten“, betonte Neureuther.

Er selbst dagegen hat sehr wohl Erwartungen an Straßer. „Er hat mich danach angerufen und ich habe ihm gesagt: Es ist mir wurscht, was du mir jetzt vorjammerst, aber 50 Prozent von der Siegprämie bekomme ich trotzdem“, scherzte Neureuther. „Er glaubt immer noch nicht, dass ich das ernst meine... Nach der Saison wird er mir schon ein Bierchen deswegen ausgeben.“ Der Hintergrund: Straßer stand in Stockholm nur am Start, weil Neureuther wegen seiner Kapselreizung im Knie auf die Reise nach Schweden verzichtete. Denn wichtig ist St. Moritz.