Jupp Heynckes Bayern München und Borussia Dortmund duellieren sich am Samstagabend im Westfalenstadion. FCB-Torjäger Robert Lewandowski „hat überhaupt keine Beschwerden“, sagt Trainer Heynckes. (Foto: AP)

Damit keine Missverständnisse entstehen: Müll produziert und recycelt nur der Sponsor von Alba Berlin. Es ist aber nicht so, dass der Basketballverein in den vergangenen beiden Spielzeiten seinen Ansprüchen, in Playoffs und Europa weit zu kommen und Titel zu gewinnen, unbedingt gerecht geworden wäre. Unter dem neuen, 70-jährigen Trainer Alejandro García Reneses läuft’s hingegen. Zuletzt gewann man gar bei Serienchampion Bamberg. Am Sonntagnachmittag könnte an der Spree dennoch die Tabellenführung verklappt werden. Der FC Bayern Basketball hat in der Bundesliga auch erst einmal verloren.

Bayern München und Borussia Dortmund duellieren sich am Samstagabend im Westfalenstadion. Im Oktober holten die Gäste in der Fußball-Bundesliga acht Punkte mehr als Dortmund. Sie haben noch vor Reneses den ältesten Erfolgstrainer Deutschlands: Jupp Heynckes ist 72 – und der Duden-Eintrag „Heynckes-Effekt“ wohl nur eine Frage der Zeit. In die Startelf der Borussen schafft es wohl erneut der gebürtige Bayer und Ex-Münchener Mario Götze. Bundestrainer Joachim Löw lud ihn nach 354 Tagen Länderspiel-Abstinenz für die demnächst anstehenden Freundschaftsspiele in England und gegen Frankreich ein.

Dem Rasenball in Dortmund wohnen für gewöhnlich rund 81.000 Menschen bei. 51.000 immerhin laufen 24 Stunden später in New York von Staten Island durch Brooklyn in Richtung Central Park. Der New York City Marathon ist traditionell nicht nur der letzte große 42.195-Kilometer-Lauf des Jahres, sondern auch der begehrteste. 2016 erreichten 51.394 Sportler das Ziel. Der Streckenrekord des Kenianers Wilson Kipsang liegt 16 Sekunden hinter dem Weltbestzeit von 2:02:57 Stunden. Zeiten, die Kipsang am Sonntag angreifen will. Vom jüngsten Terror lassen sich die Organisatoren nicht beeindrucken: Um diesen Mist kümmern sich die Strafverfolger.

