 Tennis ATP: Federer schafft Hattrick beim Heimspiel in Basel

Zum dritten Mal in Folge hat Roger Federer das ATP-Turnier in Basel gewonnen. Im Finale setzte sich der Lokalmatador 6:3, 6:4 gegen den Argentinier David Nalbandian durch.

Hält den Pokal glücklich in den Händen: Roger Federer. Foto: AFP (Foto: SID)

US-Open-Sieger Roger Federer hat zum dritten Mal in Folge bei seinem Heimspiel in Basel den Sieg errungen. Der frühere Weltranglistenerste besiegte im Finale des mit 891 000 Euro dotierten ATP-Turniers den Argentinier David Nalbandian 6:3, 6:4 und holte seinen vierten Turniersieg im Jahr 2008.

Damit kommt der gebürtige Baseler zum Ende der Tennis-Saison immer besser in Schwung. Für den 27-Jährigen war es bereits der 57.Turniersieg seiner Laufbahn. In der kommenden Woche ist Federer beim Masters in Paris am Start.

