 Tennis Davis Cup: Woodbridge soll Australier in Weltspitze führen

Todd Woodbridge wird australischer Davis-Cup-Kapitän. Foto: Bongarts/Getty Images (Foto: SID)

Ex-Profi Todd Woodbridge soll Australiens Tennis-Herren im Davis Cup als neuer Kapitän in die Weltelite zurückführen. Der nationale Verband TA berief den 38-Jährigen, der im Davis-Cup-Team die Nachfolge seines früheren Profi-Kollegen John Fitzgerald antritt, außerdem zum Cheftrainer für den kompletten Männer-Bereich.

Woodbridge gewann als Spieler mit seinem Nationalteam den Davis Cup 1999 und 2003. Höhepunkte seiner Karriere waren insgesamt 16 Titelgewinne bei Grand-Slam-Turnieren im Doppel. Australiens Tennis befindet sich seit längerer Zeit schon in einer Talsohle. Der frühere Weltranglistenerste Lleyton Hewitt ist auf Position 42 derzeit der einzige Spieler vom Fünften Kontinent in den Top 100.

Im Davis Cup war der 28-malige Sieger Australien in der vergangenen Saison aus der Weltgruppe abgestiegen. In diesem Jahr vergaben die Australier in den Asien-Ozeanien-Gruppe I die Chance auf den Wiederaufstieg durch den mit Sicherheitsbedenken begründeten Verzicht auf das Spiel in Indien.

