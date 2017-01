Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Handball-WM droht ein ähnliches Chaos

Allerdings fiele das Sponsoren-TV von der WM in Frankreich gar nicht darunter, weil die DKB die Spiele über ihre Homepage unverschlüsselt zeigt. Anders als der Pay-TV-Sender Sky, der die WM vor zwei Jahren in Katar übertrug. Damals konnten nur Sky-Kunden die WM sehen.

Schon 2015 gab es hitzige Diskussionen über die Schutzliste – und der DHB war ebenso wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) dagegen, dass Handball in den Rundfunkstaatsvertrag aufgenommen wird. Der damalige DHB-Präsident Bernhard Bauer wollte das nicht und sagte, er wisse „nicht, ob es uns helfen würde“.

Auf die Schnelle lässt sich der Staatsvertrag der Bundesländer ohnehin nicht ändern. Bei der Handball-WM der Frauen im Dezember ist ein ähnliches Chaos daher absehbar. Das Turnier in sechs deutschen Städten fällt noch unter den umstrittenen Vierjahresvertrag, den der Weltverband IHF mit der katarischen Agentur beIN Sports für rund 80 Millionen Euro geschlossen hat. Michelmann bezeichnete den Rechtehändler als „Ärgernis“ und sagte: „Der Handball in Deutschland ist in dem Rechtestreit der Kollateralschaden.“

Die Beschränkungen durch beIN Sports haben letztlich dazu geführt, dass die am Mittwoch beginnende Männer-WM nur über die DKB-Seite und nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Auf die Kritik daran, unter anderem vom Verband Deutscher Sportjournalisten, reagierte DHB-Vize Hanning beim RND mit harschen Worten. Er bezeichnete es als „frech und unverschämt, dass Leute jetzt über die DKB herziehen. Die das tun, sollten zwingend zum Psychiater.“