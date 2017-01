 US-Einreiseverbot: Die Sportwelt fürchtet Trumps Erlass

Mo Farah Der Leichtathletik-Superstar befürchtet, dass er aufgrund Trumps Einreiseverbot nicht mehr in seine Wahlheimat zurückkehren kann. (Foto: AP)

New York/Leverkusen/OaklandLeichtathletik-Superstar Mo Farah bangt um die Rückkehr in seine Wahlheimat, den Bewerbungen um Olympia und die Fußball-WM droht ein massiver Imageschaden. Der US-Sport fürchtet die Auswirkungen der Einreiseverbote von Präsident Donald Trump. Gleich mehrere Organisationen wie die NBA und das amerikanische Nationale Olympische Komitee (NOK) wandten sich am Wochenende an die Regierung, um Aufklärung zu verlangen.

Der gebürtige Somalier Farah griff Trump in einem emotionalen Statement scharf an. „Am 1. Januar wurde ich von der Queen zum Ritter geschlagen. Am 27. Januar hat mich Präsident Donald Trump anscheinend zum Fremden gemacht“, schrieb der Brite, der seit sechs Jahren in den USA lebt, am Sonntag bei Facebook. „Es ist schwer beunruhigend, dass ich meinen Kinder sagen muss, dass Daddy möglicherweise nicht zurück nach Hause kommen kann – um zu erklären, warum der Präsident eine Politik eingeführt hat, die von einem Ort von Ignoranz und Vorurteilen kommt.“

Ob der 33 Jahre alte viermalige Olympiasieger direkt betroffen ist, war zunächst unklar. Der „Daily Telegraph“ berichtete unter Berufung auf Farahs Management, dass dieser keinen somalischen Pass oder eine doppelte Staatsbürgerschaft besitze.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat seinem Profi Hakan Calhanoglu geraten, sich mit politischen Äußerungen grundsätzlich zurückzuhalten. Der türkische Nationalspieler hatte sich in einem kurzen Video auf seinem Twitter-Account zu einem Video des ehemaligen Bundesligaprofis Gökhan Töre geäußert. „Gökhan, mein Bruder, ich habe Deine Message erhalten. Für unser Land, für unser Volk, für unsere große Türkei bin auch dabei“, sagte Calhanoglu. Mittlerweile ist das Video auf seinem Account gelöscht.

„Wir haben mit dem Spieler über das Video gesprochen und ihm auseinandergesetzt, dass Äußerungen politischer Natur problembehaftet sein können - schließlich steht Hakan Calhanoglu als Fußball-Profi besonders im Licht der Öffentlichkeit. Wir haben ihm geraten, sich künftig in derartigen Fragestellungen mit Meinungsäußerungen zurückzuhalten“, teilte der Bundesligaclub auf Anfrage mit. Nichtsdestotrotz gelte natürlich für ihn wie für alle anderen auch das Recht der freien Meinungsäußerung, hieß es weiter.

Mal mehr, mal weniger unverhohlen äußerten Funktionäre und Athleten auch Kritik am Trump-Erlass. „Die NBA ist eine globale Liga und wir sind stolz darauf, die besten Spieler aus der ganzen Welt anzuziehen“, sagte Mike Bass, Sprecher der nordamerikanischen Profiliga. „Wir haben beim Außenministerium angefragt und sammeln Informationen, wie dieses Dekret auf unsere Spieler aus den betroffenen Ländern angewendet wird.“

Die US-amerikanischen Basketball-Trainer Steve Kerr und Gregg Popovich reagierten entsetzt auf die Einreiseverbote. „Das ist schockierend. Ich denke, es ist eine entsetzliche Idee. Ich fühle mit allen Menschen, die davon betroffen sind“, sagte Kerr, der die Golden State Warriors 2015 zum NBA-Titel führte. Popovich von den San Antonio Spurs nannte den Erlass „erschreckend“: „Wir werden sehen, wohin das führt.“

Kerrs Vater Malcolm wurde als Präsident der American University in Beirut ermordet, als Steve Kerr 18 Jahre alt war. Er spreche daher selbst als Terror-Opfer, erklärte der Basketball-Trainer. „Wenn wir versuchen, Terrorismus zu bekämpfen, indem wir Menschen daran hindern, in dieses Land zu reisen, indem wir gegen die Prinzipien dessen verstoßen, wofür dieses Land steht, und Angst erzeugen, ist das der falsche Weg“, warnte er. „Das schürt Angst und Entsetzen.“